آخر تطورات أسعار صرف الدولار في التعاملات المسائية

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارها خلال التعاملات المسائية، اليوم الاثنين 15 أبريل، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 48.70 جنيه للشراء، 48.80 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 48.20 جنيه للشراء، 48.30 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 48.30 جنيه للشراء، 48.40 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 48.30 جنيه للشراء، و48.40 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 48.29 جنيه للشراء، و48.42 جنيه للبيع.

الدولار يتمسك بمكاسبه والين يتراجع مع انخفاض رهانات خفض أسعار الفائدة

الدولار

استقر الدولار اليوم الاثنين متمسكا بأكبر مكسب أسبوعي له منذ 2022، إذ تلقت العملة الأميركية دعما من تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط ومخاوف استمرار أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة.

وصعد الدولار 1.6% مقابل سلة من ست عملات رئيسية الأسبوع الماضي بعد ارتفاع في بيانات التضخم الأميركية والتي ألقت بظلال من الشك على رهانات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في حين أشار صناع السياسة الأوروبيون إلى خفض الفائدة في غضون بضعة أشهر.

وسجل الدولار أعلى مستوى له في 5 أشهر مقابل اليورو يوم الجمعة فيما تداول اليورو بالقرب من تلك المستويات في وقت مبكر من الجلسة الآسيوية عند 1.0655 دولار.

وكانت أكبر خسائر اليوم الاثنين من نصيب الين الياباني، مسجلا أدنى مستوى في 34 عاما عند 153.85 للدولار.

وسجل اليورو أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ أواخر سبتمبر أيلول 2022 الأسبوع الماضي بينما سجل الجنيه الإسترليني أكبر انخفاض أسبوعي بالنسبة المئوية منذ منتصف يوليو.