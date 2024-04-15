اضطرابات النوم لدى النساء تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت الملاحظات أنه في النساء المصابات باضطراب النوم هذا، يتضاعف خطر الإصابة بالأورام الخبيثة إلى ثلاث مرات، ويبقى معرفة ما إذا كان يمكن تقليله إذا تخلصت من توقف التنفس أثناء النوم.

نشرت المجلة التنفسية الأوروبية نتائج دراسة وجدت صلة بين توقف التنفس أثناء النوم الشديد لدى النساء وزيادة خطر الإصابة بالورم.

وفي الوقت نفسه، كانت الدراسة ملاحظة، مما يعني أن العلاقة السببية لم تثبت ولكن ثبت أنه في النساء المصابات باضطراب النوم هذا، يزداد احتمال الإصابة بالأورام بمقدار مرتين إلى ثلاث مرات.

وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج في ملاحظات أكثر من 20000 مريض بالغ يعانون من توقف التنفس أثناء النوم الانسدادي، وتم تشخيص ما يقرب من 2٪ منهم لاحقا بالسرطان.

كما هو متوقع، مع تقدمنا في العمر، زاد احتمال الإصابة بالأورام، ولكن عندما صحح الباحثون عوامل خطر الإصابة بالسرطان مثل الجنس ومؤشر كتلة الجسم والتدخين واستهلاك الكحول، لا يزال وجود توقف التنفس أثناء النوم عامل خطر كبير للسرطان للنساء، في الوقت نفسه، في الرجال، كان هذا الاتصال غائبا عمليا أو كان ضعيفا جدا.

لا يعرف مؤلفو الدراسة أنفسهم بالضبط كيفية شرح العلاقة المحتملة بين اضطرابات النوم والأورام، ولكن البيانات التي تم الحصول عليها تشير بوضوح إلى أن هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة في المستقبل، ومن المعروف أن توقف التنفس أثناء النوم يصاحبه الشخير والتعب أثناء النهار والنعاس، فضلا عن زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وهذا الخطر أكثر وضوحا لدى الرجال.

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

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