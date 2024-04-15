أمريكا: قلقون إزاء العنف ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن شعورها بقلق متزايد إزاء العنف ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

طيران الاحتلال يشن غارة على جنوب ووسط قطاع غزة

قالت مصادر فلسطينية، إنه قبل قليل طيران الاحتلال شن غارة على خانيونس جنوب قطاع غزة، وغارة أخرى على شمال مدينة الزهراء وسط القطاع .

ونشطت حركة كبيرة للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق القدس، وسط توقعات لهجوم إسرائيلي على إيران ردا على الغارات التي نفذتها طهران السبت الماضي.

وأعلن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن جيش الدفاع هاجم مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية على أرض لبنان، وطائرات حربية أغارت قبل قليل على مبانٍ عسكرية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في منطقتيْ مركبا ومجدل زون في جنوب لبنان.

وأضاف أفيخاي في بيان عبر حسابه: وفي وقت سابق من اليوم قوة تابعة لجيش الدفاع أطلقت نيران المدفعية لإزالة التهديد في منطقتيْ جبل بلاط والحمرا، متابعةً لصافرات الإنذار التي تم تفعيلها في منطقة حنيتا، تم رصد إطلاق حوالي خمس قذائف صاروخية خرقت الحدود من الأراضي اللبنانية وسقطت في مناطق مفتوحة، دون وقوع إصابات. قوات جيش الدفاع هاجمت مصدر النيران.