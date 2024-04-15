حجزت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، قضية اتهام تشكيل عصابى مكون من 18 متهما، بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وذلك بعد إحالتهم لفضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم، لجلسة 11 مايو المقبل للنطق بالحكم.

11 مايو.. محاكمة 18 متهما بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بطوخ

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 15863 لسنة 2022 جنح مركز طوخ، والمقيدة برقم 3036 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عاصم م ع"، و"حسين س ا"، "حاتم إ ع"، "جمعه إ ن"، "أنور م أ"، "ولاء م ف"، "كريم م ف"، "رأفت م ر"، "تامر م ع"، و"محمد م م"، "عصام ع ا، "أحمد ه ف"، "عبد الله ز ا"، "محمد م ا"، "محمد ط م"، "السيد ص ح"، "طارق ز م"، "محمد ر ع"، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، ألفوا عصابة غرضها الإتجار فى المخدرات.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، كما حازوا جوهرًا مخدرًا "نبات "الحشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا جوهرًا مخدرًا "حشيش" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وحازوا أسلحة نارية مششخنة "بنادق آلية" مما لا يجوز الترخيص فى حيازتها أو إحرازها.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية مششخنة "مسدسات"، كما حازوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة "بنادق خرطوش، فرد خرطوش"، وحازوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية سالفة البيان دون أن يكون مرخصًا لهم بحيازتها أو إحرازها.

المؤبد لـ تاجر خرده بتهمه الإتجار في الهيروين بالقليوبية

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، لتاجر خرده ، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيةلإتهامه بالإتجار في "الهيروين المخدر والحشيش" بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19517 لسنة 2023 جنايات مركز شبين القناطر، والمقيدة برقم 2425 لسنة 2023 حصر كلى شمال بنها، أن المتهم "إسلام ز ع"، 33 سنة، تاجر خردة ومقيم الغديري - مركز شبين القناطر، لأنه في 28 / 8 / 2023، بدائرة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز جوهراً مخدراً "نبات الحشيش الجاف" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.