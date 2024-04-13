جدول تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء في المحافظات

موعد انقطاع الكهرباء.. يبحث الكثير عن موعد انقطاع الكهرباء وإعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال في مصر، عقب اعلان الحكومة تعليقها خلال شهر رمضان المبارك.

عدد ساعات الانقطاع

وبشان عدد ساعات الانقطاع ستكون ساعتين كما كانت قبل رمضان أم ستقل إلى ساعة، حيث أنه لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الكهرباء أو مجلس الوزراء.

وتشير التقديرات إلى عودة الانقطاع مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بالجدول المعتمد قبل رمضان.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الوزراء بيانًا يحدد اليوم الذي سيتم فيه استئناف جدول انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال في مصر لعام 2024، بعد توقفه خلال شهر رمضان تلبيةً لاحتياجات العبادة في هذا الشهر الفضيل.

جدول انقطاع الكهرباء

وتحدد مواعيد انقطاع الكهرباء من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً، بحيث ساعتين لكل مجموعة هذه المواعيد هي نفسها التي كانت مطبقة قبل شهر رمضان.

مواعيد انقطاع الكهرباء

وكان مجلس الوزراء قرر وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان وأيام العيد فقط، حيث أنه من المتوقع عودة انقطاع الكهرباء في الأيام القادمة.

وكانت قد عدلت شركات الكهرباء مواعيد قطع الكهرباء ،في يناير الماضي ضمن جدول تخفيف الأحمال الجديد، مراعاة لظروف الامتحانات والطلاب في الفصل الدراسي الأول.

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء في المحافظات

وبدأ الجدول الجديد لقطع الكهرباء منذ السبت 13 يناير في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرًا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشرة حتى الساعة الخامسة مساء بشكل مؤقت قبل أن يعود مجددا بعد 25 يناير .

المواعيد المقرر العمل بها بعد العيد ضمن خطة تخفيف الأحمال تتضمن العودة بتطبيق النظام المعلن من قبل مجلس الوزراء الذي جري تطبيقه ابتداء من يوم الخميس الموافق 25-1-2024 تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء بعدد 5 مراحل كل مرحلة لمدة ساعتين.

مواعيد تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء، تأتي على النحو التالي:

من الساعة 11 إلى الساعة 1 مساء

من الساعة 1 مساء إلى الساعة 3 مساء.

من الساعة 3 مساء إلى الساعة 5 مساء.

وكانت قد أعلنت الحكومة عن تعديل مواعيد قطع الكهرباء، حيث تم بدءا من 4 يناير الماضي تنفيذ خطة تخفيف أحمال الكهرباء نهارا وليس ليلا مع بدء الامتحانات.

وتم قطع الكهرباء، لمدة ساعتين ضمن خطة تخفيف الاحمال على أن تكون في ساعات النهار ، ومنع الانقطاع أثناء الليل مراعاة للطلاب في فترة الامتحانات بدءا من الشهر الماضي.