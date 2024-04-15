ثلاثى الزمالك المستبعد يتابعون القمه من المقصوره

حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود حمدي " الونش" ومحمد صبحي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد بمقصورة ستاد القاهرة الدولي، لمساندة الأبيض أمام الأهلي في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب "شيكابالا" عن اللقاء لعدم الجاهزية بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بنزلة برد، بينما يغيب "الونش" للإصابة وخضع لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق، في حين يعاني محمد صبحي من إصابة بمزق في العضلة الضامة.

و يضم تشكيل الزمالك كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد ومحمد شحاتة وسيف جعفر وسيد عبد الله "نيمار" وترافيس موتيابا وسامسون أكينيولا وناصر منسي.