مصرع شخص وإصابة 4 آخرين فى حوادث متفرقة بقنا

أصيب 4 شباب، اليوم الاثنين، فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين بنطاق قرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

و تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم موتوسيكلين في قرية هو مركز نجع حمادي، وأسفر عن إصابة كلًا من تهامي حسين، يبلغ من العمر ٣٠ عامًا، كسر بالساق اليسرى، ومصطفى محمد عباس، يبلغ من العمر ٢٦ عامًا، كسر بالساق اليسرى، ومحمد خالد عبد الهادي، يبلغ من العمر ٢٤ عامًا، كدمات بالجسم، وأحمد إبراهيم أحمد، يبلغ من العمر ٢٩ عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، كما تم تحرير محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

فيما لقي شخص مجهول الهوية مصرعه، اليوم الإثنين، دهسًا أسفل عجلات القطار بجوار نفق مدخل قرى الغربى بهجورة غرب مدينة نجع حمادي، شمال محافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث قطار بالقرب من نفق الغربى بهجورة في نجع حمادي.

وبالفحص تبين مصرع شخص يعانى من مرض نفسي مجهول الهوية، وتم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى نجع حمادي العام تحت تصرف النيابة العامة .

كما تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وتحديد هوية الجثة.