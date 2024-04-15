عاجل
عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلي يتخذ قرارا بالرد على إيران.. وسلاح الجو يستعد عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لإجراء مناورات في مختلف الجبهات غدا وزير الخارجية يُطالب بفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لزيادة المساعدات
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أمينة خليل راقصة فى "شقو": كنت باخد ساعات كتير لتحضير اللوك 

أمينة خليل
أمينة خليل

تحدثت الفنانة أمينة خليل، عن كواليس تحضيراتها للشخصية الراقصة فتنة التي قدمتها ضمن أحداث فيلم شقو، بطولة الفنان عمرو يوسف، الذي يعرض حاليا في دور العرض السينمائي.

 

 كشفت أمينة خليل خلال تصريحاتها عن شخصيتها في "شقو"، قائلة: "شخصية فتنة مختلف تماما عن أي حاجة قدمتها في السابق، فهي راقصة في كبارية، والعمل قصته أيضا متخلفة.

 

أكدت أمينة خليل،عن تحضيراتها للشخصية أن الدور لم يكن مجهد أثناء التصوير، معلقة: "الدور مكنش مجهد في التصوير، لكن كان مجهد أنه يطلع كنت باخد عدد ساعات للتحضير من باروكة وتفاصيل اللبس والمكياج عشان اللوك يظهر".

أمينة خليل

أحداث فيلم شقو 

وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، خارجين عن القانون، يمارسون أعمالا إجرامية مشبوهة، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

 

أبطال فيلم شقو 

ويضم فيلم شقو عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.

 

أعمال أمينة خليل 

يذكر أن أمنية خليل، شاركت في مسلسل الكبير أوي ج8 الذي عرض في السباق الرمضاني لهذا العام، حيث ظهرت كضيفة شرف، وحقق العمل نجاحا جماهيريا كبيرا.

 

وتناول العمل قصة الكبير أوي عمدة قرية المزاريطة، الذي يتعرض لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

 

أبطال مسلسل الكبير أوي ج8

ضم مسلسل الكبير أوي ج8، مجموعة من الفنانين منهم: أحمد مكي، محمد سلام، بيومي فؤاد، رحمة أحمد فرج، أمينة خليل، والعمل من تأليف أحمد الجندي، وإخراج أحمد الجندي.

txt

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي

مواد متعلقة

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي

مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب تسجيل الأفلام لدورته السابعة

أحمد زاهر يكشف كواليس معاناته مع المرض 3 سنوات وخسارته 22 كيلو

شريف منير يودع شيرين سيف النصر: فقدت صديقة وفنانة محبوبة

درة تنعى شيرين سيف النصر بكلمات مؤثرة: كانت نموذجا للرقة والجمال

سيمون تعبر عن حزنها لرحيل شيرين سيف النصر

روجينا تودع شيرين سيف النصر: اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة

نادية الجندي تنعي شيرين سيف النصر: خالص التعازى لكل محبيها
الجريدة الورقية