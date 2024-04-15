عاجل
عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلي يتخذ قرارا بالرد على إيران.. وسلاح الجو يستعد عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لإجراء مناورات في مختلف الجبهات غدا وزير الخارجية يُطالب بفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لزيادة المساعدات
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر في دبي

كاظم الساهر
كاظم الساهر

يستعد المطرب كاظم الساهر، لإحياء حفل غنائي في مدينة دبي الإماراتية، يوم 23 مايو القادم، ضمن سلسلة حفلات الموسم الصيفي. 

 

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل كاظم الساهر، في دبي 23 مايو، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، عبر موقع مسرح الحفل. 

 

أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر 

وجاءت أسعار تذاكر حفل كاظم الساهر، في الفئات السعرية التالية: (49.59 دولار أمريكي، 77.93 دولار أمريكي، 155.86 دولار أمريكي، 276.29 دولار أمريكي، 410.90 دولار أمريكي، 708.45 دولار أمريكي، 991.83 دولار أمريكي). 

كاظم الساهر 

أحدث أغاني كاظم الساهر 

وفي شهر يناير الماضي، طرح المطرب كاظم الساهر، أولى أغنياته ألبومه الجديد الذى يحمل اسم "مع الحب"، وجاءت الأغنية بعنوان "يا وفية"، على أن يستكمل القيصر طرح ألبومه كاملاً في عيد الحب المقبل.

 

ألبوم "مع الحب" يتضمن 13 أغنية جميعها من ألحان وغناء كاظم الساهر، والأغانى هي: "يا وفية، يا قلب، بيانو، معك، تاريخ ميلادي، رقصة عمر، لا تظلميه، تراني أحبك، أعود، الليل، مررت بصدري، لا تسألي، لا ترحلوا"، ليسجل الساهر عودته لطرح ألبوم غنائى جديد بعد 8 سنوات من طرح آخر ألبوماته "كتاب الحب".

 

وكشف الفنان كاظم الساهر تفاصيل تسجيل أحدث أغانيه Holdyourfireوالتى طرحها مؤخرا تضامنا مع أهالى غزة باللغة الانجليزية .

 

وقال كاظم الساهر فى حواره أجره مع تلفزيون العربية من إسبانيا إنه كان حريصا على تقديم عمل فني للجمهور الغربي، لذلك قدم الأغنية باللغة الانجليزية.

 

وأشار كاظم خلال لقائه إلى أنه فى البداية قام بكتابة الأغنية ثم قام بترجمتها إلى اللغة الإنجليزية، لتبدأ بعد ذلك مرحلة التنفيذ.

 

وتابع كاظم الساهر أنه فى بداية التحضير للأغنية كان لا يجيد غنائها بالانجليزي بالشكل المطلوب لذلك قام بتسجيلها أربع مرات داخل الاستديو ولم يقتنع بأدائه فاضطر للسفر إلى أمريكا وقام بالاستعانة بمطربين من الأوبرا هناك لكي يساعدوه على غنائها بالشكل المطلوب.

 

وأضاف الساهر أنه كان عندما يقوم بتسجيل الأغنية كان يستشير احفاده لكونهم بأمريكا وعلى دراية كاملة باللغة الانجليزية وبالفعل قاموا قاموا بسماع جميع السنخ التى قمت بتسجيلها إلى أن أعجبتهم وقررنا طرحها فى الأسواق.

txt

فيلم الحريفة يحصد إيرادات متوسطة فى دور العرض أمس

مواد متعلقة

مهرجان الجونة السينمائي يفتح باب تسجيل الأفلام لدورته السابعة

أحمد زاهر يكشف كواليس معاناته مع المرض 3 سنوات وخسارته 22 كيلو

شريف منير يودع شيرين سيف النصر: فقدت صديقة وفنانة محبوبة

درة تنعى شيرين سيف النصر بكلمات مؤثرة: كانت نموذجا للرقة والجمال

سيمون تعبر عن حزنها لرحيل شيرين سيف النصر

روجينا تودع شيرين سيف النصر: اسالكم الدعاء بالرحمة والمغفرة

نادية الجندي تنعي شيرين سيف النصر: خالص التعازى لكل محبيها

رضوي الشربيني تودع شيرين سيف النصر: كنت بحبها أوي
الجريدة الورقية