كيف تقى نفسك من السرطان دون أدوية أو أطباء؟

إن العوامل التي تؤدي إلى احتمالية الإصابة بالسرطان، مثل الوراثة والبيئة، قد تكون خارجة عن نطاق السيطرة، ولكن البحوث تظهر أن ما يقرب من 70% من خطر الإصابة بالسرطان على مدار الحياة قابل للتغيير، من خلال اتباع نمط حياة صحي، ومن ذلك النظام الغذائي والابتعاد عن التدخين وتقليل تناول الكحول، والحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بانتظام، وفقًا لتقرير نشره موقع HelpGuide.

طرق بسيطة للوقاية من السرطان

وفيما يلي إليك بعض الطرق البسيطة لتصميم نظام غذائي يساعد في الوقاية من السرطان:

1. تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الغنية بمضادات الأكسدة، والمكسرات، والفاصوليا، والحبوب الكاملة، والدهون الصحية في نظامك الغذائي، وتقليل تناول الأطعمة المصنعة والمقلية والدهون غير الصحية، والسكريات، والكربوهيدرات المكررة.

2. الاستفادة من فوائد مضادات الأكسدة الموجودة في الأطعمة النباتية لتعزيز جهاز المناعة والحماية من الخلايا السرطانية.

3. تناول الفواكه الغنية بالفيتامينات والخضروات التي تحتوي على الكاروتينات للحد من خطر الإصابة بسرطانات محددة مثل الرئة والمعدة والمريء.

4. استهلاك الخضراوات غير النشوية مثل البروكلي والسبانخ للوقاية من سرطان المعدة والمريء.

5. الاعتماد على الأطعمة التي تحتوي على اللايكوبين مثل الطماطم والجوافة للحد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

6. زيادة استهلاك الألياف من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

7. تجنب الدهون المتحولة وزيت الزيتون والأسماك والمكسرات والأفوكادو كمصدر للدهون الصحية، مع التركيز على الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في بعض أنواع الأسماك وبذور الكتان لفوائدها الصحية.

باختيارك الحكيم للأطعمة والتغذية الصحية، يمكنك تقليل خطر الإصابة بالسرطان والحفاظ على صحتك بشكل عام.

مشروبات بسيطة لتعزيز صحة الكبد وإزالة السموم

من ناحية أخرى، الكبد يعتبر من أهم الأعضاء في جسم الإنسان، فهو المسؤول عن إزالة السموم بشكل طبيعي، ولكن بعض المشروبات البسيطة يمكن أن تعزز صحة الكبد وتعينه على أداء مهامه بفعالية أكبر، وفقًا لتقرير منشور في "تايمز أوف إنديا".

1. حليب الكركم:

يحتوي الكركم على مركب يُعرف باسم الكركمين، والذي يتميز بخصائصه المضادة للالتهابات والأكسدة، وعندما يمزج بالحليب الدافئ، يشكل حليب الكركم - المعروف أيضًا بالحليب الذهبي - مشروبًا مهدئًا يساهم في دعم صحة الكبد.

2. عصير البنجر:

يحتوي البنجر على مضادات أكسدة ومركبات مثل البيتالين التي تعزز وظائف الكبد وتساعد على تنقية السموم منه، وبالتالي تناول عصير البنجر الطازج أو إضافة البنجر إلى عصائرك يمكن أن يُعزز صحة الكبد.

3. الشاي الأخضر:

يحتوي الشاي الأخضر على مادة تُعرف باسم الكاتيكين، وهي مضادات أكسدة تحمي الكبد وتعزز عملية إزالة السموم، وبذلك فإن تناول كوبين من الشاي الأخضر يوميًا يمكن أن يدعم صحة الكبد.

4. ماء الليمون:

يُعتبر تناول كوب من الماء الدافئ بالليمون في بداية اليوم ممارسة صحية، حيث يحتوي الليمون على فيتامين C الذي يحفز إنزيمات إزالة السموم من الكبد، ويعزز إنتاج الصفراء التي تساعد في تحطيم الدهون في الكبد.