فرنسا تستدعي سفير إيران لإدانة الهجوم الأخير على إسرائيل

استدعت فرنسا السفير الإيراني لإدانة الهجوم الأخير على إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت فرنسا أن باريس تعمل مع شركائها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط وتدعو الجميع لضبط النفس، مطالبة طهران بالتوقف الفوري عن التصرفات الخطيرة غير المسبوقة التي تهدد أمن شركائها.

كاميرون: نأمل أن لا تقوم إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني

أعرب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون عن أمله بألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

وقال كاميرون لشبكة "سكاي نيوز": "المملكة المتحدة تأمل ألا ترد إسرائيل على إيران وبدلا من ذلك، يجب على العالم أن يحول انتباهه إلى تصرفات حركة حماس الفلسطينية، التي تواصل احتجاز الرهائن في غزة".

وشدد على أن "إسرائيل لها كل الحق في الرد على الهجوم الإيراني، لكن لندن تحثها على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة".

ووجه المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحذيرا من أن "أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بعشرة أضعاف الشدة".

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

مغامرة جديدة

وزير الخارجية الإيراني: إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة سيكون ردنا أسرع

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن "استغرابه من مواصلة الدعم الشامل من جانب بريطانيا لإبادة سكان غزة وقتل أطفالها".

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن "طهران لا ترحب بالتصعيد لكن إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى".