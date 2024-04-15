عاجل
عاجل.. مجلس الحرب الإسرائيلي يتخذ قرارا بالرد على إيران.. وسلاح الجو يستعد عاجل.. جيش الاحتلال يستعد لإجراء مناورات في مختلف الجبهات غدا وزير الخارجية يُطالب بفتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وغزة لزيادة المساعدات
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

فرنسا تستدعي سفير إيران لإدانة الهجوم الأخير على إسرائيل

الرئيس الفرنسي
الرئيس الفرنسي

استدعت فرنسا السفير الإيراني لإدانة الهجوم الأخير على إسرائيل، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

txt

فرنسا تهدف إلى عقد قمة لكسر حاجز الصمت حول الحرب في السودان

txt

حكومة الحرب الإسرائيلية تدرس خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران

وأكدت فرنسا أن باريس تعمل مع شركائها لتهدئة الوضع في الشرق الأوسط وتدعو الجميع لضبط النفس، مطالبة طهران بالتوقف الفوري عن التصرفات الخطيرة غير المسبوقة التي تهدد أمن شركائها.

 

كاميرون: نأمل أن لا تقوم إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني

أعرب وزير خارجية بريطانيا ديفيد كاميرون عن أمله بألا ترد إسرائيل على الهجوم الإيراني.

وقال كاميرون لشبكة "سكاي نيوز": "المملكة المتحدة تأمل ألا ترد إسرائيل على إيران وبدلا من ذلك، يجب على العالم أن يحول انتباهه إلى تصرفات حركة حماس الفلسطينية، التي تواصل احتجاز الرهائن في غزة".

 

وشدد على أن "إسرائيل لها كل الحق في الرد على الهجوم الإيراني، لكن لندن تحثها على عدم اتخاذ إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد الوضع في المنطقة".

 

ووجه المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران تحذيرا من أن "أي إجراء إسرائيلي قادم سيقابل بعشرة أضعاف الشدة".

 

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مساء يوم السبت أنه نفذ عملية بالطائرات المسيرة والصواريخ ردا على قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في دمشق.

 

وحذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي اليوم تل أبيب من مغبة الرد على الهجوم الإيراني.

 

وشدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن أي مغامرة إسرائيلية جديدة، ستقابل برد أقوى وأكثر حزما.

مغامرة جديدة

وزير الخارجية الإيراني: إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة سيكون ردنا أسرع

أعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، عن "استغرابه من مواصلة الدعم الشامل من جانب بريطانيا لإبادة سكان غزة وقتل أطفالها".

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، إن "طهران لا ترحب بالتصعيد لكن إذا أقدمت إسرائيل على أي مغامرة جديدة فسيكون ردنا أسرع وأقوى".

 

 

 

الجريدة الورقية