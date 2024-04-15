حكومة الحرب الإسرائيلية تدرس خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران

تدرس حكومة الحرب الإسرائيلية خيارات دبلوماسية لزيادة عزلة إيران، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل نقلا عن شبكة سي إن إن الأمريكية حسبما ذكر مسؤولين إسرائيليين لها.

وأضافت أن حكومة الحرب لا تزال مصممة على الرد على الهجوم الإيراني.

وفي سياق متصل، أجل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أجل الأمنية مع قادة المعارضة حول التوتر مع إيران بسبب "ضغط جدول أعماله".

قاعدة ميتات الإسرائيلية في الجليل تتعرض لقصف صاروخي من لبنان

استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان، قاعدة "ميتات" في الجليل الأعلى بالنيران مباشرة وأوقعت أضرار بها.

وقالت قناة 14 العبرية: إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه متات بالجليل الغربي

كما ذكرت مواقع عبرية عن أصوات انفجارات في منطقة قريبة من مستعمرة يفتاح المقابلة لبلدة بليدا

عودة مُستشفى الأمل للعمل بشكل جزئي في خان يونس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 7 مجازر في القطاع؛ مما أسفر عن سقوط 68 شهيدًا و94 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي "أنه بموجب هذا التحديث ترتفع حصيلة الشهداء جراء الحرب المستمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 33 ألفا و797 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 76 ألفا و 465 مصابا".. موضحة أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

من جانبها.. أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عودة مستشفى "الأمل" التابع لها في مدينة خان يونس للعمل بشكل جزئي.

وأوضحت الجمعية - في بيان مقتضب - أن العمل في المستشفى يقتصر على قسم الاستقبال والطوارئ فقط، فيما يتعذر تشغيل باقي الأقسام نظراً لحجم الأضرار الجسيمة التي لحقت به عقب اقتحام قوات الاحتلال لمرافقه.

وكانت جمعية الهلال الأحمر، قد أعلنت في 26 مارس الماضي، خروج مستشفى "الأمل" عن الخدمة وتوقفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية.

وحسب وزارة الصحة، فإنه اعتبارا من 22 فبراير الماضي، يعمل في قطاع غزة 12 مستشفى بشكل جزئي، 6 في الشمال و6 في الجنوب، إضافة إلى ثلاث مستشفيات ميدانية تعمل جزئياً.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، في قصف لطائرات الاحتلال المسيرة لمجموعة من المواطنين شمال النصيرات وسط قطاع غزة.