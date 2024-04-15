مسابقة للمعلومات العامة و تكريم الام المثالية في مراكز الشباب بالاسكندرية

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال مركز شباب " ابو قير " التابع لفرع شباب المنتزة برئاسة رئيس مجلس الإدارة النائب سامح السايح ومدير المركز الاستاذ خالد عبد الرسول تم اليوم تنفيذ احتفالات عيد الام بمركز شباب أبو قير.

ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة ‏بقيام مراكز الشباب بأدوارها وجعل مراكز الشباب مراكز خدمه مجتمعيه وتوسيع قاعدة المستفيدين.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية .

على جانب اخر نفذت مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة من خلال

مركز شباب " برج العرب الجديد " التابع لفرع شباب برج العرب مسابقة معلومات عامه في الصحة العامة وذلك ضمن خطة نشاط المركز للطلائع .

ياتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتوره صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة .