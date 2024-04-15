البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك يلا شوت اليوم في الدوري المصري

يستعد الملايين من مشجعين الكرة ومحبين الرياضة مباراة اليوم ويزداد البحث حول موعد مباراة الأهلي والزمالك بتوقيت السعودية في الدوري المصري الممتاز في الجولة العاشرة، حيث تُعد مباراة الأهلي والزمالك من أهم المباريات التي ينتظرها الكثير من المواطنين في الدول العربية والغربية، ومن خلال بوابة الوفد سنوضح لكم كافة التفاصيل الخاصة بموعد انطلاق المباراة اليوم.

البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الزمالك يلا شوت اليوم

يتواجه قطبا الكرة المصرية، اليوم الإثنين، في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي على أرض ستاد القاهرة الدولى.

فاز الزمالك على الاتحاد السكندرى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس «ثانى أيام عيد الفطر 2024» على أرض ستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ارتفع رصيد المارد الأحمر إلى 21 نقطة ويرتقي للمركز التاسع في ترتيب المسابقة، بعد أن خاض 10 مباريات حقق خلالها 6 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر لقاء وحيد، وسجل لاعبيه 23 هدفًا فيما تلقت شباكه 11 هدف.

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وارتفع رصيد الزمالك إلى 18 نقطة في المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض 12 لقاء حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024

ستذاع مباراة القمة 127 على شاشة قناة أون تايم سبورت، الناقل الحصري للدوري المصري وجميع المسابقات في بلاد المحروسة.

وستكون القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الأسبوع العاشر هي الأولى على الشبكة المصرية "ON TIME SPORTS 1".

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2024

قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك المؤجلة من الجولة العاشرة في الدوري المصري 2024، متاحة فقط عبر القمر الصناعي نايل سات، وترددها كالتالي..

تردد قناة أون تايم سبورت