يلا شوت الآن.. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك اليوم في الدوري المصري

يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي خلال الوقت الحالي، عن موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة؛ إذ يستعد كل من الأهلى والزمالك لتقديم مباراة القمة التي ستجمعهما على أرض ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز، وهى قمة الدور الأول من المسابقة.

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك الآن في الدوري

يدخل الفريق الأبيض المباراة باحثًا عن تحقيق الفوز لتعديل وضعه في جدول المسابقة، بينما يسعى الأهلي لتحقيق الثلاث نقاط للاقتراب بشكل أكبر من المقدمة.

ويحتل الزمالك المركز الـ12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 مباراة حتى الآن، حقق الفوز في 5 وتعادل في 3 وخسر أربع مباريات.

وفي المقابل يحتل الأهلي المركز التاسع في جدول المسابقة، برصيد 21 نقطة، بعدما خاض 9 مباريات فقط، حيث حقق الفوز في 5 وتعادل في ثلاثة، وخسر مباراة واحدة.

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والزمالك عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وستنقل مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة مساءً، عبر قناة أون تايم سبورتس الأولى، مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك اليوم

تعتبر شبكة قنوات أون تايم سبورت أهم القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز، وتعتبر هي القنوات المفتوحة الناقلة الوحيدة الناقلة حصريًا لمباريات الدوري المصري 2024، وتردد قناة اون تايم سبورت هو :

التردد على النايل سات: 11861

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 5/6.

تشكيل الاهلي في مباراة اليوم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني ، رامي ربيعة ، محمد عبد المنعم ، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ، مروان عطية ، كوكا.

خط الهجوم: رضا سليم ، وسام أبو علي ، محمود كهربا.