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الإثنين 15 أبريل 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

مُحامي عائلة حبيبة الشماع يُفجر مفاجأة عن سائق أوبر المُدان ‏

بوابة الوفد الإلكترونية

ترافع الدكتور محمد أمين، المُدعي بالحق المدني عن ذوي الضحية حبيبة الشماع، أمام المحكمة، وفي بداية مُرافعته وجه الشُكر للنيابة العامة على ما قدمته في القضية. 

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وذكر الدكتور محمد أمين في مُرافعته أمام المحكمة إن الراحلة كانت طالبة مُتفوقة في كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، وكانت من أوائل دفعتها. 

ليتسائل عن الظرف الذي سيدفعها للقفز من السيارة، مؤكداً أن أمراً جلل حدث بالداخل أجبرها على هذا التصرف. 

ولفت مُحامي عائلة الضحية لوجود سجل من الشكاوى الثقيلة في حق المُتهم لدى رواد تطبيق أوبر ممن قادهم حظهم العاثر للتعامل معه. 

وذكر المُحامي أن إحدى الشاكيات قالت إن المُتهم لمس يديها وقدمها بل وأكد أن إحداهن قالت إنه لمس فخذها، على حد قوله. 

وأشار إلى أن إحدى الراكبات قالت إنه قام بسبها وقال لها :"يا زبالة ويا حيوانة".

وطلب المُحامي المُدعي بالحق المدني بتطبيق أقصى عقوبة قائلاً إن للمُتهم سجل من شكاوى التحرش وتعاطي المُخدرات. 
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، قضت بمُعاقبة محمود هاشم سائق أوبر بالسجن المُشدد 15 سنة وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، وإلغاء الرخصة القيادة. 

صدر الحكم برئاسة المستشار عاطف رزق، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني وخالد شكري عثمان، وأمانة سر شريف محمد علي.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها حبيبة الشماع، إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته ‏بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته ‏مركبة آلية حال كونه واقعًا تحت تأثير ذلك المخدر.‏

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