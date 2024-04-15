منطقة تجنيد الجيزة توقع الكشف الطبي للإعفاء من الخدمة العسكرية للطلاب ذوي الهمم بالفيوم

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم فريق من منطقة تجنيد وتعبئة الجيزة برئاسة العميد أحمد أبو الفتوح نائب مدير المنطقة وعدد من القادة والأطباء العسكريين وذلك لتوقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة من ذوي الهمم لاستخراج شهادة إعفاء الخدمة العسكرية بالتعاون بين جامعة الفيوم ومنطقة تجنيد الجيزه، اليوم الإثنين بالمكتبة المركزية.

أوضح الدكتور ياسر حتاتة أن توقيع الكشف الطبي على الطلاب من ذوى الهمم يأتى من منطلق الإهتمام بهذه الفئة وتيسيرا عليهم لاستخراج شهادات الإعفاء الطبى من الخدمة العسكرية لهم ، مشيرا إلى أن جامعة الفيوم تولي اهتماماً كبيراً بذوي الهمم وتعمل على توفير البيئة المناسبة لهم للتعليم وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال عقد بروتوكولات تعاون بين العديد من الجهات العاملة في مجال تدريبهم.

وأشار العميد أحمد أبو الفتوح أن القوات المسلحة المصرية تسعي لتقديم خدماتها للطلاب ذوي الهمم بشكل ميسور حيث توڨّع الكشف الطبى عليهم داخل الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة دون أي رسوم إدارية، وأكد أنه تم توقيع الكشف علي مختلف الاعاقات عدا الإعاقة السمعية كونها تحتاج تجهيزات طبية دقيقه.

وأشار إلي أن الفريق الطبي تكون من 7 في مختلف التخصصات "الباطنه والنفسية والعصبية والعظام والمخ والأعصاب والعيون" وقد تم توقيع الكشف الطبى عليهم وتقرر منح 22 منهم شهادة الإعفاء النهائي.

رفع كفاءة وانشاء 155 مدرسة

وفى سياق اخر أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة عدد 155 مدرسة بقطاع الأبنية التعليمية، بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 312 مليون جنيه، بواقع إنشاء ورفع كفاءة عدد 123 مدرسة بقرى إطسا، وعدد 32 مدرسة بقرى مركز يوسف الصديق، بهدف الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة، وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المشروعات التى تم تنفيذها والانتهاء من أعمالها بالكامل بقطاع الأبنية التعليمية بقرى مركز إطسا تشمل: أعمال توسع بمدرسة قلهانة الاعدادية، وإحلال جزئي لمدرسة إهريت للتعليم الأساسي بقرية جردو، وإنشاء مدرسة عزبة عبد ربه بقرية قصر الباسل، وإحلال جزئي وتعلية لمدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة ابو صير للتعليم الأساسي، وأعمال توسع بمدرسة الجراي للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة الشهيد عمرو محمد دهشان بقرية منية الحيط، وإنشاء مدرسة الغرق الرسمية لغات، وإنشاء مدرسة قلمشاة الجديدة، وإنشاء مدرسة الغرق الجديدة للتعليم الأساسي، وتوسع بمدرسة منية الحيط الابتدائية، وإحلال كلي لمدرسة سلام الابتدائية بقرية منية الحيط، وتوسع بمدرسة منية الحيط الابتدائية المشتركة، وتوسع بمدرسة عبدالعال موسى بقرية الحسينية التابعة للوحدة المحلية بأبو جندير، وتوسع بمدرسة الاصلاح الاعدادية بقرية الحجر، وتوسع بمدرسة سعداوي للتعليم الأساسي بقرية الحجر، وأعمال توسع بمدرسة محمد فهيم السيد الابتدائية بقرية الحجر، وتوسع بمدرسة دفنو الاعدادية المشتركة، وتوسع بمدرسة الغرق الاعدادية للبنات، وتوسع بمدرسة شاكر للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة الشهيد عبدالله ابو العينين الابتدائية بقرية الغرق، وأعمال توسع بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بقرية شدموه، وأعمال توسع بمدرسة اللواج صالح للتعليم الأساسيبمنشأة فيصل التابعة لقرية أبو جندير، وأعمال توسع بمدرسة النزلاوى الابتدائية للتعليم الأساسي بالقاسمية التابعة لمنية الحيط، وأعمال إحلال وتجديد مدرسة عنك للتعليم الأساسي بقرية الحجر، وإحلال جزئي لمدرسة المستقبل بعدد 9 فصول بقرية منية الحيط، وإنشاء مدرسة محيي الدين رأفت للتعليم الأساسي بقرية خلف التبعة لقرية أبو جندير.

4

6

55

66

777

7655