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الإثنين 15 أبريل 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن قائمة الملكي أمام مانشستر سيتي، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2023/2024.

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ومن المقرر انطلاق مواجهة مانشستر سيتي أمام ريال مدريد في التاسعة من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يشهدها ملعب "الاتحاد" معقل السيتزين.

ويغيب الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني عن ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، بعدما حصل على بطاقة صفراء جعلته يبتعد عن المشاركة أمام العملاق الإنجليزي.

قائمة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أندريه لونين، كيبا أريزابالاجا، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فيدي فالفيردي، داني سيبايوس، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيسو جونيور، رودريجو جوس، خوسيلو، إبراهيم دياز.

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