المعارضة الإسرائيلية: آن الأوان لإسقاط الحكومة الحالية وإجراء انتخابات

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه آن الأوان لإسقاط الحكومة الحالية وإجراء انتخابات، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

بن غفير يدعو نتنياهو لاستبدال جالانت

وفي سياق آخر، دعا وزير الأمن القومى الإسرائيلى اليمينى المتطرف إيتمار بن غفير، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لاستبدال وزير الدفاع يوآف جالانت بعد مصادرة الجيش معدات لإقامة بؤر استيطانية بالضفة الغربية

وقد أمر رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حكومته بعدم الإدلاء بتصريحات أو إجراء مقابلات صحفية بشأن الهجوم الإيراني، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” نقلا عن وسائل إعلام عبرية.

يشار إلى أن إيران، نفذت أمس السبت هجوما موسعا ضد إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة أصابت خلاله أهداف منها أهم قاعدة جوية في النقب، بصاروخ خيبر، وهى تعد القاعدة التي انطلق منها الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.

صحيفة: إسرائيل تكبدت 1.35 مليار دولار لصد هجوم إيران

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن اعتراض إسرائيل عشرات الصواريخ والمسيرات الإيرانية الليلة الماضية، كلفها ما قد يصل إلى 5 مليارات شيكل 1.35 مليار دولار.

ونقلت الصحيفة، الأحد، عن العميد "رام عميناح" المستشار المالي السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي قوله: "تقدر تكلفة الدفاع الليلة الماضية بين 4-5 مليارات شيكل" (1.08- 1.35 مليار دولار).

وأضاف "عميناح": "أتحدث هنا فقط على اعتراض ما أطلقه الإيرانيون، ولا أتحدث عن إصابات كانت هذه المرة هامشية".

كما صرح زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الإثنين، بأن الحكومة الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو أصبحت تمثل "خطرا وجوديا" على البلاد.

وجاءت تصريحات لابيد خلال إحاطة إعلامية قال فيها: إن "هذه الحكومة ورئيسها أصبحوا خطرا وجوديا على إسرائيل، لقد هدموا الردع الإسرائيلي، أعداؤنا ينظرون إلى هذه الحكومة ويشمون راحة الضعف ويرفعون رؤوسهم".