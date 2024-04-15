رئيس جامعة سوهاج يتابع سير العمل بالمستشفى الجامعي

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، في جولة مفاجئة، لجميع مباني العيادات الخارجية والتخصصية وغرف العمليات الكبري والصغري والمطبخ المركزي، ومركز التعقيم، والأقسام الداخلية، بمستشفى الجامعة القديم، لمتابعة سير العمل وانتظامه في اول أيام العودة للعمل عقب عطلة عيد الفطر المبارك، للوقوف على جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المستشفي الجامعي القديم، يرافقه الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور أحمد النحاس مدير عام المستشفيات الجامعية، واللواء طارق حافظ مدير عام الأمن الإداري بالجامعة، والدكتور احمد كمال مدير العيادات الخارجية.





وخلال الجولة التفقدية التقي رئيس الجامعة بالعديد من الحالات المرضية من المترددين علي المستشفي والمحجوزين داخلياً، واستمع الي مطالبهم واقتراحاتهم وناظر العديد من الحالات بنفسه في بعض العيادات، مشدداً علي تواجد جميع الفرق الطبية بأماكن عملهم، والاهتمام بنظافة وتنظيم العيادات، وتوفير جميع الأدوية والمُستلزمات الطبية اللازمة للمرضى، مشيداً بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالعيادات الخارحية والتخصصية، موجهاً عدد من الإجراءات لتحسين الخدمة الطبية في إطار رفع الجودة المستمر.





وقال الدكتور مجدي القاضي أن الجولة التفقدية تأتي في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها رئيس الجامعة لاستمرار تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، موضحاً ان عدد الحالات التي استقبلتها العيادات الخارجية في أول يوم عمل عقب عطلة العيد بلغت ٢٢٠٠ حالة، موزعين علي عدد ٢٣ عيادة تخصصية، مشدداً علي تسجيل جميع الحالات وعمل إحصائية يومياً والاهتمام بأعمال النظافة للعيادات وغرف الكشف والطرقات والممرات الرئيسية وتذليل العقبات أمام المترددين علي المستشفي الجامعي بمقريها.





ومن جانبه أوضح الدكتور احمد النحاس، ان الجولة التفقدية شملت عدد من العيادات الخارجية والتخصصية بمستشفى سوهاج الجامعي القديم مثل عيادات النسا والتوليد، الجراحة العامة، وأمراض الباطنة، وجراحة العظام ، والأمراض العصبية، وعلاج الألم والجلدية، وجراحة التجميل، الأوعية الدموية، الباطنة، والأطفال، طب الأسرة، أمراض الدم، رسم المخ والعضلات، الأم والجنين، المسالك، طب المناطق الحارة، والأشعة المقطعية وأشعة الرنين، طب وجراحة العيون، والسمعيات، وحدة ومركز طب أمراض التخاطب، اشعة الايكو، الي جانب تفقد مركز التعقيم، والمطبخ المركزي للمستشفي.





وفي سياق متصل صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بأن استقبال الطوارئ بالمستشفى الجامعي الجديد استقبل اكثر من ٥٠ مصابا في العين معظمهم من الأطفال، جراء الألعاب النارية وبمب وصورايخ العيد، وذلك علي مدار ثلاثة ايام العيد، ووجه رئيس الجامعة بسرعة التعامل مع الحالات وتقديم اعلي رعاية صحية لها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات التي تستدعي ذلك، وتقديم الرعاية الطبية والحجز السريري والمتابعة للحالات الأقل خطورة حتي يتم تماثلها للشفاء.





ومن جهته أكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، علي وجود خطة مسبقة قبل قدوم العيد، تم من خلالها رفع حالة الاستعداد والتأكد من جاهزية اعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض وكذلك توفر مستلزمات العمليات وصيانة الميكروسكوبات الجراحية بقسم العيون، للتعامل الفوري مع تلك النوعية من الحوادث التي ما تتكرر غالباً في اوقات الأعياد، موضحاً انه تم التعامل مع جميع الحالات بشكل عاجل وتقديم كامل الرعاية الطبية لهم.





وقال الدكتور الاحمدي حمد السمان رئيس قسم العيون بكلية الطب البشري، ان القسم استقبل ما يزيد عن ٥٠ مريض مصاب بإصابات مباشرة بالعين نتيجة الألعاب النارية، موضحاً أن اغلب الإصابات خطيرة منها ما ادي الي انفجار مقلة العين مع تهتك كامل بالأنسجة مع فقدان تام لهذه الاعين، ومنها حالات النزيف داخل الخزانة الأمامية مع وجود مياه زرقاء ثانويه وحالات مياه بيضاء تصادميه وعدد كبير من اصابات الجفون وجروح الملتحمة مع قرح في القرنية.

وأضاف أن القسم أجري ما يقرب من ٣٥ عملية جراحية من الحالات التي تم استقبالها والباقي ظل تحت المتابعة لاكتمال الشفاء.