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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

الدجاج المشوي مع الأعشاب لمرضى السكري

بوابة الوفد الإلكترونية

تحتل الدجاج مكانة خاصة عند الكبار والصغار لفوائدها المتعددة ولاحتوائها على السيلينيوم والمعادن الأساسية التي تُساهم في الأداء الأيضي فهو جيد للغدة الدرقية والتمثيل الغذائي، إضافةً إلى أنه يحتوي فيتامين ب6 الذي يُحافظ على الأوعية الدموية صحية ومستويات طاقة مرتفعة وعلى التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية مما سوف يساعدك في الحفاظ على وزن صحي.

ويسهل تحضير الدجاج باكثر من طريقة مختلفة كما ان يمكن تناولها طبقًا لنظام الغذائي ومن أجل الحصول على وزن مثالي وقوام ممشوق.

وبخطوات سهلة ومقادير بسيطة يمكنك تحضير الدجاج المشوي مع الأعشاب لمرضى السكري في السطور التالية.

 

المقادير

- صدر الدجاج : ثلاثة أرباع الكيلوغرام (منزوع الجلد)

- الزعتر الأخضر : 2 ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- إكليل الجبل : 2 ملعقة صغيرة (طازج ومفروم)

- بقدونس : 2 ملعقة صغيرة (مفروم)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- مريمية : ملعقة صغيرة (ناشفة)

- زيت الزيتون : ربع كوب

- الخل : ربع كوب

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي، ضعي البقدونس مع إكليل الجبل، والميريمية، والزعتر، وزيت الزيتون، والخل، والثوم، والفلفل الأسود، والملح واخلطي جيداً حتى يصبح المزيج ناعم القوام وتتجانس المكونات.

ضعي الدجاج في صينية بايركس، وأضيفي الخليط السابق، وتبلي الدجاج جيداً.

ضعي الدجاج في الثلاجة لمدة ساعتين قبل الشوي.

ضعي الدجاج في صينية فرن، وأدخليه للفرن المحمى مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية ولمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج.

قدمي الدجاج المشوي ساخناً بجانب السلطة المفضلة لديكِ.

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