محافظ الشرقية: توفير 693 فرصة عمل داخل 22 شركة بالقطاع الخاص

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن توفير 693 فرصة عمل داخل 22 شركة بالقطاع الخاص، مؤكداً أن الدولة تسعى جاهدة لتوفير فرص عمل للشباب من مختلف الأعمار والمؤهلات بشركات ومصانع القطاع الخاص للقضاء على شبح البطالة، وتوفير دخل ثابت يدر عليهم دخلا ثابتا ليحيوا حياه كريمة.

أشاد المحافظ بمجهودات مديرية العمل في التواصل الدائم مع أرباب الأعمال وأصحاب المصانع، لإتاحة فرص عمل حقيقية أمام الشباب الجاد الراغب في العمل، لتحسين مستوى معيشته بجانب توفير فرص عمل لذوي القدرات والهمم تتناسب مع حالتهم الصحية، باعتبارهم شريك أساسي في بناء وتنمية المجتمع.

وأشار أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل بالشرقية، إلى قيام الإدارة العامة لبحوث العمالة بالمديرية بالتواصل مع أصحاب المصانع والشركات بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب تناسب مؤهلاته وقدراته وامكانياته، لافتًا إلى أنه خلال شهر مارس الماضي تم توفير 693 فرصة عمل بالمدارس الخاصة وشركات تصنيع المواد الغذائية والمنسوجات والالكترونيات والكرتون والصناعات الكهربائية والطباعة والاخشاب والتبريد والتجميد، وكذلك صناعة الكابلات الكهربائية ووسائل النقل وغيرهم.

أوضح وكيل وزارة العمل أنه للتعرف على الوظائف الشاغرة والبالغ عددها 693 وظيفة بالقطاع الخاص يمكن الاطلاع علي الملفات المرفقة.

وفي سياق متصل، قامت وحدة التدخل السريع بمحافظة الشرقية برفع 39240 طن قمامة ومخلفات خلال شهر مارس الماضي من مراكز أبوكبير والزقازيق وبلبيس وههيا وأبو حماد، بواقع 1962 نقلة بالإضافة الى فتح وتسوية المطالع بالمدفن الصحي بالخطارة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه باستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفوري مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من انتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وحفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لمداخل ومخارج المحافظة.

وأوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع 39240 طن قمامة ومخلفات مباني، بواقع 1962 نقلة خلال شهر مارس الماضي، وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا، نقل، قلاب) و٢ لودر.