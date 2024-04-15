الأسهم الأوروبية ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي خلال تعاملات اليوم الاثنين 15-4-2024، وجاءت أسهم شركات الدفاع بين أكبر الرابحين وسط تقييم المستثمرين للتداعيات الأوسع نطاقا لتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وساهم التفاؤل إزاء تخفيضات وشيكة في أسعار الفائدة أيضا في تحسن المعنويات.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بقيادة مؤشر أسهم قطاع الدفاع الذي ارتفع 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0713 بتوقيت غرينتش، بعد أن أطلقت إيران طائرات مسيرة متفجرة وصواريخ على إسرائيل مطلع الأسبوع ردا على هجوم يشتبه بأنه إسرائيلي على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل.

ومن بين أكثر الأسهم صعودا سهم شركة البرمجيات السويسرية تيمينوس الذي قفز 15.6 بالمئة بعد أن قالت الشركة إن "لجنة خاصة" شكلها مجلس الإدارة خلصت إلى أن الاتهامات الواردة في تقرير لشركة هيندنبورج للأبحاث غير صحيحة ومضللة. وصعد سهم أجايز 3.6 بالمئة بعد أن أعلن بنك بي.إن.بي باريبا الفرنسي أنه توصل إلى اتفاق مع مجموعة فوسون الصينية للاستحواذ على حصتها البالغة تسعة بالمئة في شركة التأمين البلجيكية مقابل نحو 730 مليون يورو (777.60 مليون دولار).

كما ارتفع سهم أديداس بنسبة 3.5 بالمئة بعد أن رفع مورغان ستانلي تصنيف شركة الملابس الرياضية الألمانية إلى "زيادة الوزن النسبي للسهم في المحافظ" من "تقليل الوزن النسبي للسهم في المحافظ".

البورصة المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، أول جلسات بعد إجازة عيد الفطر، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 66 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.994 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.9% ليغلق عند مستوى 29616 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.07% ليغلق عند مستوى 36367 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.91% ليغلق عند مستوى 12637 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 6696 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 9584 نقطة.