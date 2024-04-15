تأجيل نظر طعن حزب العمل الاشتراكي لجلسة 20 مايو المقبل

قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من أشرف عبدالله محمد محمد “بصفة رئيس حزب العمل الاشتراكي” والتى يطالب فيه بوقف تنفيذ قرار لجنة الأحزاب السياسية الصادر في ٢٠٢٣/٢/٢٧ باعتبار حزب العمل الاشتراكي متنازع علي رئاستة على ما يترتب على ذلك من آثار تخصها استمرار أشرف عبدالله محمد محمد رئيسا لحزب العمل الاشتراكي لجلسة 20 مايو المقبل.

حزب العمل الاشتراكي

اختصمت الطعن الذى حمل رقم: ٦٩/٩٤٩٧١رئيس لجنة شئون الأحزاب بصفته.

وذكرت الدعوى أن حزب العمل الاشتراكي من ضمن الأحزاب المتنازع عليها.

تحرير 135 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق

ومن جهة اخرى فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير (135) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

ضبط قضايا في الاتجار في العملات الاجنبية بقيمة 17 مليون جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة الأخيرة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 17 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة الأمن بالقاهرة

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.