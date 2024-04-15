طقس حار على أنحاء البلاد.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن غدًا الثلاثاء، يشهد طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ولطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت وجود شبورة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

القاهرة الكبرى:- العظمى 31 الصغرى 19

الوجه البحري:- العظمى 31 الصغرى 19

السواحل الشمالية الغربية:- العظمى 29 الصغرى 18

السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء:- العظمى 26 الصغرى 18

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر:- العظمى 32 الصغرى 22

شمال الصعيد:- العظمى 32 الصغرى 16

جنوب الصعيد:- العظمى 35 الصغرى 21

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة:- العظمى 30 والصغرى 18

الإسكندرية: العظمى 25 والصغرى 16

وادي النطرون:- العظمى 31 والصغرى 18

طنطا:- العظمى 29 والصغرى 17

شبين الكوم:- العظمى 30 والصغرى 18

دمنهور:- العظمى 29 والصغرى 17

مطروح:- العظمى 23 والصغرى 14

السلوم:- العظمى 24 والصغرى 14

سيوة:- العظمى 29 والصغرى 13

بورسعيد:- العظمى 24 والصغرى 17

دمياط:- العظمى 25 والصغرى 16

الزقازيق:- العظمى 30 والصغرى 18

المنصورة:- العظمى 29 والصغرى 17

الإسماعيلية:- العظمى 31 والصغرى 18

السويس:- العظمى 31 والصغرى 17

العريش:- العظمى 26 والصغرى 16

رفح:- العظمى 25 والصغرى 16

راس سدر:- العظمى 26 والصغرى 18

نخل:- العظمى 28 والصغرى 17

طابا:- العظمى 27 الصغرى 18

كاترين:- العظمى 23 الصغرى 10

الطور:- العظمى 29 الصغرى 20

شرم الشيخ:- العظمى 31 الصغرى 22

الغردقة:- العظمى 31 الصغرى 20

مرسى علم:- العظمى 31 الصغرى 21

الفيوم:- العظمى 30 الصغرى 15

بنى سويف:- العظمى 31 الصغرى 15

المنيا:- العظمى 31 الصغرى 16

أسيوط:- العظمى 30 الصغرى 16

سوهاج:- العظمى 32 الصغرى 17

قنا:- العظمى 35 الصغرى 19

الأقصر:- العظمى 35 الصغرى 19

أسوان:- العظمى 34 الصغرى 20

أبو سمبل:- العظمى 34 الصغرى 19

الوادي الجديد:- العظمى 33 الصغرى 19

شلاتين:- العظمى 31 الصغرى 20

أبو رماد:- العظمى 30 الصغرى 21

حلايب:- العظمى 28 الصغرى 22

رأس حدربة:- العظمى 29 الصغرى 21