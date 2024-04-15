بسبب 100 جنيه .. متهم بشعل النيران بـ محل أدوات صحية بالأزبكية

تباشر نيابة الأزبكية في القاهرة، التحقيق فى واقعة حريق محل أدوات صحية بالأزبكية، وتفحم لافتة المحل وبعض المحتويات به.

حريق محل أدوات صحية في الأزبكية

واستمعت النيابة لأقوال مالك محل الأدوات الصحية بمنطقة الأزبكية، حيث قال إن المتهم بإضرام النيران فى المحل كان يعمل لديه في مزرعة بمحافظة القليوبية وتعرض لحادث سير جعله فقد عمله.

وتابع مالك محل الأدوات الصحية، أمام نيابة الأزبكية خلال التحقيقات أن المتهم حضر إلى محل الأدوات الصحية ملكه قبل الواقعة بساعات وطلب منه إعانة فقام بإعطائه مبلغ 100 جنيه.

وأضاف مالك المحل خلال التحقيقات، أن المتهم قام بإعادة المبلغ له اعتراضا على قيمته ثم تركه وغادر، وبعد ساعات اندلع الحريق في المحل الذي أسفر عن تفحم اللافتة وبعض المحتويات.

وانتدبت النيابة في القاهرة لجنة من الأدلة الجنائية لكشف ملابسات حريق محل الأزبكية، وأمرت بفحص آلات المراقبة بمحيط الواقعة واستمعت لأقوال مالك المحل حول الواقعة للوقوف على الملابسات.

وكشف تقرير الأدلة الجنائية وجود شبهة جنائية في الحادث كما تبين من معاينة كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة عامل كان يعمل في المحل وقام مالك المحل بطرده قبل فترة.

وتبين من معاينة كاميرات المراقبة أن العامل قام بإضرام النيران في لافتة المحل وبعض المحتويات وتم السيطرة على الحريق من قبل الحماية المدنية في القاهرة قبل امتداده إلى باقي المحتويات بدون وقوع خسائر بشرية أو إصابات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من صاحب محل أدوات صحية في الأزبكية باندلاع حريق في محله وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده.

وبسؤال مالك المحل لم يتهم أحد في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات في الواقعة حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل مفصول من المحل.

ومن جهة اخرى قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بشن حملات أمنية مكبرة لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية.

كما ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما كيلو جرام لمخدر الأستروكس وفرد خرطوش وطلقتين وميزان حساس.

وضبط عاطل، بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته 2700 قرص مخدر لعقاري ترامادول وتامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.