عبد الفتاح القصري.. فقد بصره على المسرح وعروسته هربت منه

يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان عبد الفتاح القصري، أحد أهم علامات الكوميديا في الزمن الجميل، والذي اشتهر بأدواره الشعبية وابن البلد، ومن أبرز أعماله "ابن حميدو"، كما تعرض للعديد من العقبات في حياته والتي لاحقته بنهاية مأساوية.

عرف الفنان الراحل عبد الفتاح القصري بتعلقه بالفن، حيث تخلى عن ورثه من والده الذي هدده به حتى لا يدخل هذا المجال، إلا أنه واجه تلك التحديات،فكان في سن الـ 12 يتردد على شارع عماد الدين ويلتقي بالفنانين على القهوة إلى أن عمل معهم وكان يقدم مونلوج محمد عبد القدوس "اللي بحبه ده دلعه يجنن يضرب بيانه وضربه يجنن".

الفنان الراحل عبد الفتاح القصري

وفي نفس الوقت، قام جورج ابيض بالإعلان عن حاجته لفنانين، ليتقدم عبد الفتاح القصري وحصل علي دور، إلا أن فرحته لم تكتمل، فعندما طلب جورج أبيض أن يبكي رفض وقال أنه يريد أن يضحك الناس لكن جورج تعصب عليه وقام بصفعه بالقلم، وهي القصة التي نشرتها مجلة المسرح.

وقرأ نجيب الريحاني القصة في المجلة وطلب البحث عن هذا الممثل المغمور واسند له دور في فرقته حيث قدم دور معلم سماك في مسرحية الجنيه المصري المأخوذة عن مسرحية توباز والتي قدمها فؤاد المهندس في الستينات بعنوان السكرتير الفني.

عبد الفتاح القصري يفقد بصره على خشبة المسرح

وفقد عبد الفتاح القصرى أعز ما يملك أثناء وقوفه على خشبة المسرح أمام الفنان الراحل إسماعيل يس، حيث فقد بصره، وظل يصرخ ويردد أنه فقد بصره واعتقد جمهور المسرح أن المشهد جزء من المسرحية فزاد ضحكهم وتصفيقهم، لكن إسماعيل يس أدرك المأساة التي حلت بصاحبه وأوقف المسرحية، وقام بنقل القصري للمستشفى، حيث تبين أن ارتفاع نسبة السكر وراء فقدانه البصر.

الفنان الراحل عبد الفتاح القصري

أزمات في حياة عبد الفتاح القصري

وتعرض الفنان الراحل عبد الفتاح القصري لأزمات عديدة في حياته، فتحدث في أحد اللقائات التليفزيونية السابقة أن عروسته التي خطبها هربت منه بسبب قصر قامته وبدانته.

كما تعرض للجحود والنكران ممن حوله، فقال في اللقاء: "أكثر مايضايقنى الجحود والنكران ممن حول الإنسان فى مجده ثم التنكر له فى مأساته، أيضا يضايقنى الخيانة وعدم الاعتراف بالجميل فقد ربيت أحد الأشخاص ليعيننى على الحياة فكان أول من خاننى".

وفي آخر أيامه انتشرت الأقاويل أن زوجته قامت بحبسه في بدروم منزله وأخذت كل أمواله وممتلكاته وجعلته وحيدًا بعدما أفقد بصره وذاكرته أيضًا.

أبرز أعمال عبد الفتاح القصري

قدم"القصري" عبر شاشة السينما ما يقرب من 100فيلما منها: "المعلم بحبح، وانتصار الشبابن، وسي عمر، ويوم في العالي، وليلة الجمعة، ولعبة الست"،وكان يتقاسم النجاح مع الفنان الراحل نجيب الريحانى وإسماعيل يسن.

من أشهر أدواره دور "المعلم حنفي" في فيلم "ا بن حميدو " مع الفنان إسماعيل يس، الذي ارتبط معه في الكثير من الأفلام، كما ارتبط بأفلام نجيب الريحاني وكان فيلم "سكر هانم" عام 1960 هو آخر أفلامه.