أستاذ بجامعة حلوان: المصري القديم كتب أول صفحة بكتاب التاريخ الفني (فيديو)

أكد الدكتور محمد حمدي أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية في جامعة حلوان، أنّ الفن المصري القديم منذ العصر البدائي حتى الآن يعكس الحضارة المصرية وأن الإنسان المصري عاش على ضفاف نهر النيل وأنتج الحضارة المصرية القديمة.

وأضاف خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الإثنين بمناسبة اليوم العالمي للفن، أنّه جرى البدء في تسجيل منجزات الحضارة من خلال الفنون مثل النقس والرسم والحفر والنحت والفنون المروية من مرويات وأمثال شعبية ومأثروات وحكاوي وأساطير.

وأوضح أن التراث المصري عبارة عن سجل كبير جدا يضم كل الفنون وأشكالها التي صورت الحياة المصرية منذ قديم الأزل وحتى الآن.

نوعان من الفن المصري القديم

وأشار إلى أن الفن في عهد المصريين القدماء ظهر بالمقابر والمعابد والمنحوتات والآثار، والمصري القديم كتب أول صفحة في كتاب التاريخ، فالمصري برع في الطب والعمارة والفنون.

وتابع: "كان هناك نوعين من الفن في عهد المصري القديم، هما الفن الرسمي حيث كان يتم تصوير الحاكم بهيئة راقية جدا، والنوع الثاني هو الفن الشعبي، كما أن البدايات الأولى لفن الكاريكاتير والرسوم المتحركة في العالم كانت في مصر، وتحديدا توم وجيري والصراع الأزلي بين الخير والشر".