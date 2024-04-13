سبب غياب شيرين سيف النصر عن الفن|عمل كانت ترغب في تقديمه

سادت حالة من الحزن والصدمة على الوسط الفني ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أعلن شقيق الفنانة شيرين سيف النصر عن خبر وفاتها عن عمر ناهز الـ ٥٧ عامًا، وذلك خلال منشور كتبه عبر حسابه الرسمي عبر موقع فيسبوك.

شيرين سيف النصر

تفاصيل وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

أعلن شريف سيف النصر شقيق الفنانة شيرين سيف النصر، عن وفاة شقيقته خلال الساعات القليلة الماضية من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك قائلًا :" توفيت الي رحمة الله اليوم اختي الصغيره الغير شقيقه الفنانه شيرين هانم الهام سيف النصر تمت الصلاه و الدفن في مقابر العائلة في هدوء و سكينه كما طلبت الراحله، وتقتصر المراسم علي ذلك بدون عزاء طبقا لوصيتها برجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة وان لله وان اليه راجعون".

شيرين سيف النصر

سبب غياب شيرين سيف النصر عن الفن

كشفت الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، عن الأسباب التي دفعتها إلى الابتعاد عن الفن لمدة 12 عامًا، حيث قالت إن السبب يرجع إلى وفاة والدتها، موضحة أن الصورة التي انتشرت منذ فترة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تصوير صديقتها.

قالت شيرين سيف النصر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc» :"سبب وفاة والدتي هو السبب اللي بعدني، تعبت أوي لما ماما اتوفت، فبعدت، دي كانت كل حاجة في حياتي، وبتقف جنبي وتقرالي الأفلام والمسلسلات، والصحافة تكلمها، وكانت شيلاني شيل، وبعدين ملقتش ورق اللي بيجيلي كويس".

شيرين سيف النصر

وتابعت شيرين سيف النصر :"بدرس رجوعي، وفي أعمال اتعرضت عليا الحقيقة وهي جميلة، وممكن أرجع قريب خلال شهرين أو ثلاثة بعمل سنيمائي، وخلال 12 السنة كنت متابعة للأعمال الفنية كلها، وكنت بسافر كتير".

وأشارت في حديثها :" إن الورق اللي كان بيجيلي مش قد كده فقولت خليني أحسن على الأعمال اللي عملتها هي كافية بالنسبة لي".

شيرين سيف النصر

عمل فني كانت ترغب شيرين سيف النصر في تقديمه

كشفت شيرين سيف النصر عن الأدوار التي ترغب في تقديمها حيث فقالت: الأدوار اللي بتمني أعملها كان نفسي أدخل مسلسل الاختيار ولو حتى هعمل مشهد واحد بس، أنا كنت بقول يا رب لو كانوا إدوني مشهد كنت عملته والمشهد ده كان رجعني من الاعتزال.