استمرار المواجهة مع استعداد النواب للتصويت على مشروع قانون رواندا

يستأنف البرلمان التصويت على مشروع قانون رواندا المثير للجدل الذي قدمته الحكومة، اليوم الاثنين، مع عودة النواب إلى مجلس العموم.

مشروع قانون رواندا

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن المملكة المتحدة أجرت محادثات مع دول أخرى ، بما في ذلك أرمينيا ، حول تكرار المخطط.

واجهت خطة إرسال بعض طالبي اللجوء إلى رواندا انتكاسات منذ الإعلان عنها لأول مرة في أبريل 2022.

لكن من المرجح أن يتم تمرير تشريع لإعلان رواندا آمنة هذا الأسبوع - حيث تعني الأغلبية الحكومية أنه يجب إلغاء التعديلات التي أدخلها النظراء.

وكما ورد في صحيفة التايمز، تظهر الوثائق الحكومية الداخلية أن كوستاريكا وساحل العاج وأرمينيا قد تم النظر فيها كخيارات لمخططات مماثلة، إذا أثبتت رواندا نجاحها.

وقد اطلعت بي بي سي على بعض الوثائق، التي تعود إلى عدة أشهر، وتدرك أن القائمة دقيقة.

وتصف المصادر خطط المرحلة المبكرة بأنها "نمط معلق" ، حيث تحرص دول أخرى على معرفة ما إذا كانت خطة رواندا ستمضي قدما بالفعل قبل تجربة أي شيء مماثل بنفسها.

ورفضت دول أفريقية أخرى، بما في ذلك المغرب وتونس وناميبيا وغامبيا، "صراحة" الدخول في مناقشات تقنية، وفقا للصحيفة.

وقال متحدث باسم الحكومة إن المملكة المتحدة "تواصل العمل مع مجموعة من الشركاء الدوليين لمواجهة تحديات الهجرة غير الشرعية العالمية" ، لكن تركيزها الحالي ينصب على تمرير مشروع قانون رواندا ووضع خطط لبدء الرحلات الجوية في أقرب وقت ممكن.

ويعتقد حزب العمال أن الخطة معيبة ويعتزم إلغاءها إذا فاز في الانتخابات العامة المتوقع إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وقال السير كير ستارمر إنه سيركز بدلا من ذلك على استهداف العصابات الإجرامية والتفاوض على ترتيبات أمنية جديدة مع أوروبا.

وفي الوقت نفسه، تخطط الجمعيات الخيرية التي تدعم طالبي اللجوء أيضًا لإطلاق طعون قانونية، "في أسرع وقت ممكن" ضد ترحيل الأشخاص إلى الدولة الواقعة في شرق وسط إفريقيا إذا أصبح مشروع القانون قانونا هذا الأسبوع.

وستسعى الحكومة إلى إلغاء التغييرات التي أجراها مجلس اللوردات - الذي أعاد مشروع القانون إلى مجلس العموم مع أحكام إضافية بما في ذلك الحاجة إلى ضمان "الاعتبار الواجب" للقانون المحلي والدولي.

وتشمل التغييرات المقترحة الأخرى إعفاءات من الترحيل لضحايا العبودية الحديثة وأولئك الذين دعموا القوات المسلحة البريطانية في الخارج.

وردا على ذلك، ستعد الحكومة بدلا من ذلك بنشر تقرير سنوي حول عمل التشريع وكيفية ارتباطه بأحكام المعاهدة مع رواندا لضمان اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتلبية احتياجات ضحايا العبودية الحديثة.

وقالت البارونة تشاكرابارتي من حزب العمال إن تعديلات مجلس اللوردات تسعى إلى تحسين مشروع القانون ولا تهاجم "البند المركزي للسياسة".

وقالت لبرنامج "توداي" على راديو بي بي سي 4 إن تعديلها الخاص سيعيد "اختصاص المحاكم المحلية، التي يدافع عنها مشروع القانون هذا".

لكن النائب المحافظ السير جون هايز قال إن الطعون القانونية استخدمت لمنع عمليات الترحيل و"إحباط" إرادة البرلمان وسياسة الحكومة.

وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك مرارا إن الرحلات إلى رواندا ستقلع بحلول الربيع لكنه رفض تحديد موعد محدد.

ويعتقد الوزراء أن التشريع سيمهد الطريق لأول عمليات الترحيل إلى البلاد في غضون أسابيع.

يعلن مشروع قانون سلامة رواندا أن البلاد آمنة وتم تقديمه إلى البرلمان بعد أن قضت المحكمة العليا بالإجماع بأن مخطط الحكومة غير قانوني.

وقالت المحكمة في حكمها إن اللاجئين الحقيقيين الذين يتم ترحيلهم إلى هناك سيكونون عرضة لخطر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث قد يواجهون الأذى.

تم تقديم مخطط رواندا في الأصل من قبل رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون في أبريل 2022 بهدف العمل كرادع للأشخاص من الوصول إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية.

وقد واجهت عددا من التحديات القانونية منذ ذلك الحين، وحتى الآن لم يتم إرسال أي شخص إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا بموجب الخطة.

ويهدف مشروع القانون إلى حماية المخطط من المزيد من النكسات القانونية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي عبر فيه 534 مهاجرا القناة في 10 قوارب يوم الأحد - وهو أعلى رقم يومي هذا العام.

وبذلك يصل الإجمالي لعام 2024 حتى الآن إلى 6,265 ، بزيادة قدرها 28٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.