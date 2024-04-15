ألمانيا تستدعي السفير الإيراني عقب الهجوم على إسرائيل

أعلن المتحدث باسم الخارجية الألمانية عن استدعاء السفير الإيراني، عقب الهجوم على إسرائيل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

تعليقات دولية بشأن هجوم إيران على إسرائيل:

كانت أدانت وزارة الخارجية البولندية الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل ودعت إيران وحلفاءها لممارسة ضبط النفس، ووقف الأعمال العدائية على الفور.

وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك، "إن الوضع في الشرق الأوسط لا يشكل حاليًا تهديدًا مباشرًا لبولندا إلا أنه حذر في الوقت ذاته من أن العالم على حافة الهاوية"؛ على حد وصفه.

وأكد تاسك أنه يجب أن تكون الدولة البولندية قوية بجيش جيد الإعداد ومكانة دولية مستقرة.

من جانبها، أعربت الفلبين عن قلقها البالغ إزاء التوترات المتزايدة بين إسرائيل وإيران، وذلك في أعقاب الهجمات التي نفذتها إيران أخيرًا بصواريخ وطائرات مسيرة ضد إسرائيل.

وحثت وزارة الخارجية الفلبينية "جميع الأطراف على الامتناع عن تصعيد الوضع والعمل على إيجاد حل سلمي للصراع بينهم".

وبدوره، أدان رئيس الوزراء النيوزيلندي، كريستوفر لوكسون، ووزير الخارجية، ونستون بيترز، الضربات الإيرانية ضد إسرائيل ووصفاها بـ"الصادمة وغير القانونية".

وقال لوكسون "قلقون للغاية من أن سوء التقدير من أي جانب يمكن أن يكون كارثيًا"، كما حث جميع الأطراف على وقف التصعيد.

وأضاف بيترز، "أن هذه الضربات غير المسبوقة على إسرائيل تضيف فقط للبيئة العالمية غير المستقرة بالفعل.

وفي سياق متصل دعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط، والتهديد بشن الحرب والأعمال العسكرية الانتقامية بأشكالها كافة، والعودة إلى احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية؛ لتجنب تبعات انفجار الشرق الأوسط برمته، مما يهدد السلم والأمن الإقليميين.