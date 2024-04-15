وزير التموين: فتح جميع نقاط استلام وتوريد القمح المحلي المنتج بالمحافظات

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدأ استقبال القمح المحلي والمنتج عام ٢٠٢٤ من الموردين والمزارعين، اعتبارا من أمس الاثنين الموافق ١٥ إبريل ٢٠٢٤ طبقا للقرار الوزاري المنظم لاستلام القمح المحلي هذا العام.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه قد تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر لاستلام القمح المحلي المنتج هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة.

وأضاف "المصيلحي" أن المستهدف هذا العام هو استلام 3.5 مليون طن قمح، وسيتم سداد مستحقات المزارعين والموردين يتم خلال ٤٨ ساعة من التوريد.

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال إلى أنه تم تشكيل لجان الاستلام لكل نقطة استلام وفرز برئاسة عضو التموين وعضوية كافة الجهات المعنية وذلك لمتابعة توريد القمح، مؤكداً أنه تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة توريد القمح وتذليل أي عقبة أمام عمليات التوريد.

وأضاف "كمال" أن عمليات التوريد اختيارية هذا الموسم وأن سعر الأردب نقاوة 23.5 بـ 2000 جنيه، والأردب درجة نقاوة 23 بـ1950 جنيهًا، والأردب درجة نقاوة 22.50 بـ 1900 جنيه، وأكد أن القرار الوزاري لتوريد القمح المحلي هذا العام قد شمل حظر نقل القمح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها القمح، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من وزارة التموين، وحظر القرار أصحاب مصانع الأعلاف والمزارع السمكية من استخدام القمح المحلي في أي من مكونات الأعلاف.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، أن نقاط الاستلام تفتح أبوابها أمام الموردين والمزارعين من الصباح الباكر حتي آخر مورد أمام نقطة الاستلام.

هذا وقد وجه مسبقًا الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في بدايات هذا الشهر بفتح بعض النقاط التسويقية في بعض المواقع لاستقبال القمح المحلي المورد في عدد ٤ محافظات هي جنوب سيناء والفيوم وتوشكي بأسوان وشرق العوينات بالوادي الجديد.