مجلس إدارة جديد لمركز التنمية الشبابية بقويسنا

قرر الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تعيين مجلس ادارة لمركز التنمية الشبابية بقويسنا محافظة المنوفية لمدة أربع سنوات من 2024 حتى 2028.

ويضم مجلس الإدارة كل من اللواء أحمد المليجى رئيسا وأحمد أبو طالب نائبا للرئيس ومحمود أبو اليزيد أمينا للصندوق ومحمد رشدى عضو فوق السن واحمد سامى والحسيني شريف وبيشوى اشرف ورنا اشرف اعضاء تحت السن

من جانبه حرص أحمد المليجى رئيس مجلس ادارة مركز التنمية الشبابية بقويسنا ،على توجيه التحية للدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تلك الثقة مشيرا انه سيعمل عن تنفيذ الخطط المسهتدفة من قبل وزارة الشباب والرياضة لمراكز التنمية الشبابية للقيام بدروها التتموى فى البيئة المحيطة واداء الدورالمنوط بها على الوجه الاكمل