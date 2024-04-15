كيف تستعيد النشاط بعد إجازة العيد.. فيديو

كشف الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية والتعديل السلوكي، عن طرق استعادة النشاط مرة أخرى بعد إجازة عيد الفطر والراحة خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على أنه لابد أن نعود للنوم مبكرًا مرة أخرى، وذلك بعد أن كان يعتاد البعض على السهر ليلًا خلال أيام شهر رمضان.

استعادة النشاط مرة أخرى بعد إجازة العيد والراحة في شهر رمضان

وأضاف “إلياس”، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه يجب النوم مبكرًا في آخر يوم إجازة حتى يتم الاستيقاظ في وقت مبكر لتأهيل الجسم للذهاب إلى العمل، مشددًا على أنه يجب أن يكون البيت هادئا في اليوم الأخير من الأجازة، لكي يكون هناك استعادة لـ النشاط.

وشدد على أنه لابد أن نشعر العقل ونخدعه بأنك في العمل خلال فترة الأجازة، حتى يكون مستعد مع بداية العمل على إنجاز المهام، قائلًا: “بينما تتمثل الخطوة الأخيرة في خداع العقل على أنك في العمل حاليًا، وإرهاق الجسم وانغماسه في طريقة العمل، وقراءة أي كتاب قبل النوم”.