قريبًا .. افتتاح مشغل خياطة ومصنع سجاد بقرية حياة كريمة بمطوبس



أكدت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ الدكتور أماني شاكر، الاثنين، أن المجلس يستعد لافتتاح مبنى المجمع الخدمي الخاصة بمشغل خياطة ومصنع نصف آلى للسجاد بقرية الدوايدة بقومسيون غرب، التابعة لمركز مطوبس، عقب الانتهاء من توصيل الكهرباء للمبنى وتركيب العداد.

يأتي ذلك في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، "حياة كريمة" وبرعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وأضافت شاكر، بأنه بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، تم تدريب 14 سيدة، بمصنع السجاد بكلية التاربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، ليكونوا نواة لتشغيل المصنع والمشغل، وسيتم تدريب المزيد من السيدات والفتياتبقومسيون غرب على التفصيل والخياطة وصناعة السجاد وذلك في اطار مشروعات المشاغل لاقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر التي يتبناها المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة اقتصاديا، واتاحة فرص عمل للسيدات، واعدادهن لسوق العمل.

وأوضحت د. شاكر، أن المجلس القومي للمرأة يعمل جاهدا على تنمية المهارات الحرفية، للمرأة بقرى حياة كريمة بمركز مطوبس، وتم تدريب حوالي 4 آلاف سيدة على المهارات اليدوية المختلفة، نواه، لإقامة مشروع صغير أو متناهي الصغر، مثل صناعة السجاد والكليم، والجوبلان، والمفروشات، والملابس، والحلي، والاكسسوسارت، وصناعة الجلود، والريزن الايبوكسي، إضافة لطهي الأطعمة المتعددة، وتأهيل الفتاة لإعداد الولائم الكبيرة.

وأضافت مقرر قومي المرأة بكفرالشيخ، بأنه يتم تدريب السيدات بواسطة مدربين أكفاء من محافظة كفر الشيخ، والقاهرة، بالإضافة إلى توفير الخامات الازمة، ونتاج هذه الدورات، أعمال فنية متميزة، وسينظم المجلس القومي للمرأة معرض خلال الفترة القادمة، والمجلس بصدد إقامة عدد من المشاغل بقرى حياة كريمة بكفر الشيخ، للتدريب على صناعة السجاد النصف آلي، والملابس، وتعليم التفصيل وصناعة الملابس، مع توفير المدير المالي والفني للمشاغل، والخامات الازمة، والمدربين.

ووجهت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ الدكتور أماني شاكر، الشكر إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على دعمه للمجلس القومي للمرأة في كافة انشطته وتخصيه للموقع، كما وجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على دعم فرع المجلس بكفر الشيخ، وتحمل رفع كفاءة الموقع، ليتم افتتاحه، وسيتم توفير كافة الاحتياحات لتشغيله.