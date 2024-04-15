«حول الرسول».. ديوان جديد للشاعر مجدى أبوالخير

صدر حديثا للشاعر مجدى أبوالخير، ديوان «حول الرسول»، عن دار الناشر للنشر والتوزيع، وهو بالعامية المصرية.

ويعد الديوان هو الإصدار الخامس للشاعر، بعد أربعة دواوين، ثلاثة منها فى شعر العامية والرابع بالفصحى.

وعن الديوان، يقول أبوالخير فى مقدمة ديوانه:

(أقدم هذا الديوان محبة فى سيدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وإحياء لسيرته عن طريق معرفة من حوله من الصحابة الأُول ومساعدة لهذا الجيل وخوفًا عليه من التجهيل المتعمد ومحو هويته وإفقاده قيمة عروبته وقدر دينه بالتعتيم وإغفال القدوة أو تشويهها، فقد استعنت بالله لأقدم هذا العمل بصورة يسيرة عن بعض الشخصيات التى كانت حول الحبيب النبى فى قالب شعرى بالعامية المصرية (فوازير)، تقدم بعض المواقف أو الأقوال أو السمات أو الصفات أو الكنايات التى تميز هذه الشخصيات أو اشتهرت بها، ليتعرف عليها القارئ أو المتابع بسهولة ويسر أو يسهل البحث من خلال ما ورد فى النص (الفزورة) حتى يصل إلى اسم الشخصية، وقدمت هذه الفوازير كحلقات على وسائل التواصل الاجتماعى فى رمضان 1444 هـ 2023).

ومن أجواء نذكر إحدى قصائده:

أول حبيبة للرسول

وام البنات منه

لما حكى لها ميسرة

طلبت جواز منه

بالطبع فرق كبير

بين سنها وسنه

بس كانت له العون

ولا خيبت ظنه

هى اللى قالت ليه

إلهى لن يخذك

يا كارم الأضياف

وقت البلاء بتعين

وع اليتيم بتخاف

لما الحبيب ارتجف

هى اللى بتدثر

بمالها وبحبها

ولا مرة بتقصر

فضلت فى قلب النبي

ساكنة وبعد رحيل

وحتى بعد الموت

ليها القلوب بتميل

ومن إصدارات مجدى أبوالخير، السابقة، فقد صدر له:

بالعامية المصرية: دواوين «ع المصطبة»، «فراق يرد الروح»، « عزاء على مسرح كوميدي»، بالإضافة إلى الإصدار الجديد «حول الرسول»، وصدر له بالفصحى ديوان «أظنه يشبهني».

وله تحت الطبع ديوان «فاتح شباك ع الحلم»، وديوان «نقصد مين».