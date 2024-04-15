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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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أمينة رزق في ذكرى ميلادها.. أشهر أم بالسينما و"راسبوتين" نقلة بمسيرتها (فيديو)

أمينة رزق
أمينة رزق

قال الناقد الفني أحمد سعد، أن الفنانة أمينة رزق واحدة من أعظم ممثلات الوطن العربي وعملت في فرقة رمسيس مع العملاق يوسف وهبي، ثم انطلقت في مسيرة حافلة وفي تلك الفترة لم يكن هناك تليفزيون فكانت أعمالها متميزة جدا في المسرح.

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وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الإثنين، أن أمينة رزق اشتهرت بدور الأم وأجادته بشكل كبير جدا وفي هذا الوقت كان هناك نوع من النمطية، واشتهرت بالأم الطيبة.

وأكد أنها قامت بدور الأم لعدد كبير من النجوم مثل فريد شوقي وعمر الشريف وغيرهم سواء في التليفزيون أو المسرح، ومشاركتها في مسرحية “راسبوتين” مع يوسف وهبي كانت نقلة كبيرة لها وجرى تسجيلها تليفزيونيا.

وأوضح: “في سنة 1979 أقنع الفنان فؤاد المهندس أمينة رزق للمشاركة معه في مسرحية حقا إنها عائلة محترمة جدا، وكان الدور فيه صبغة كوميدية وكانت أيضا تغيرا كبيرا لأمينة رزق لم يعتد الجمهور على مشاهدتها في الأدوار الكوميدية”.

من هي أمينة رزق؟

أمينة رزق هي فنانة مصرية شهيرة في مجال التمثيل. ولدت في عام 1910 وتوفيت في عام 2003. قدمت العديد من الأدوار المميزة في السينما المصرية والتلفزيون والمسرح، واشتهرت بأدوارها القوية والمؤثرة. من بين أعمالها الشهيرة في السينما: "دعاء الكروان" و"بائعة الخبز"  وغيرها. تعتبر من رواد الفن في مصر وتاريخها الفني يظل بصمة مهمة في عالم الفن المصري.

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