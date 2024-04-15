محمد يوسف يكشف تحديات واجهته في شخصية صهبان بمسلسل الحشاشين (فيديو)

كشف الفنان محمد يوسف، تفاصيل مشاركته في مسلسل “الحشاشين”، مؤكدًا أنه دور مهم في مسيرته وواجه عدة تحديات خلال أداءه.

وقال خلال لقاء مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN” اليوم الإثنين، أنه كان هناك تقبل من الجمهور في الشكل وأيضا الدور الكوميدي والمواقف التي واجهته في العمل.

وأشار إلى أن بعض المشاهد كانت تحتاج لمجهود كبير حتى يصل لمصداقية المشاعر ليصل للجمهور بالشكل المطلوب، موضحًا أن التعامل مع نجوم كبار مثل كريم عبدالعزيز ونيقولا معوض وأحمد عيد كان مهما جدا على المستوى الفني والإنساني.

وأوضح أن شخصية صهبان في المسلسل كان لها فلسفة خاصة ووجوده بجوار عالم مثل عمر الخيام كان تحديا، وكان يواجه سؤالا مهما خلال مذاكرة سيناريو العمل، وهو كيف يفهم ما يقوله عمر الخيام، وهو أمي، ويظهر أنه رافض لما يقوله عمر الخيام أيضا في بعض المواقف، وإظهار آليات دفاع في تلك المواقف بسبب عدم فهمه لما يقوله الشخص المثقف العالم.

وأكد أن الكواليس بينه وبين نيقولا معوض كانت مليئة بالود والمواقف الجميلة، ومنها السفر لمسافات طويلة في كازاخستان وتركيا وغيرها، وشهدت العديد من المواقف الكوميدية.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.