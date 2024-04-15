حقيقة تصنيع القهوة من نوى البلح وبذور الجوافة (فيديو)

قال حسن فوزي رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية، إن ما يثار عن تصنيع القهوة من نباتات أخرى مثل بذور الجوافة ونوى البلح وغيرها لن تكون بديلًا عن القهوة الأصلية المصنعة من البن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صباح الورد” الذي يعرض على قناة “TeN”، اليوم الاثنين، أن أي إضافات للبن في مصر يجب أن تكون ضمن الإضافات المسموح بها ضمن اشتراطات معينة.

وأشار إلى أن من يحب القهوة بشكل كبير غالبًا لا يشربها بإضافات، وأيضًا هناك بعض البدائل التي جرى تصنيعها من قبل للقهوة لكنها لم تلق الرواج المطلوب ولم تكن بديلا للقهوة العادية التي يشربها الجميع.

وأكد أن القهوة هي المشروب العالمي الأول في العالم ولا غنى عنه، وهي تنقسم لروبيستا وأرابيكا والروبيستا هي ما يجري استيراده من عدة دول منها أندونيسيا وفيتنام والهند ودول أخرى، والأرابيكا يجري استيرادها من دول مثل البرازيل ودول أمريكا الجنوبية.

وأوضح أن إضافة أشياء مثل نوى البلح والبسلة أو غيره للبن قد يكون مضرا، وهناك إضافات مسموح بها مثل الحبهان وغيره، مؤكدًا أن هناك رقابة صارمة على هذا الأمر في مصر.

كيفية تصنيع القهوة؟

اختيار القهوة المناسبة: تبدأ عملية تصنيع القهوة باختيار أنواع البن المناسبة ويمكنك اختيار بن محمص مسبقًا أو حبوب البن الخضراء وتحميصها بنفسك.

الطحن: يجري طحن البن قبل تحضير القهوة، والطحن يؤثر على نكهة القهوة، فكل طريقة تحضير تتطلب درجة معينة من الطحن. على سبيل المثال، القهوة الإسبريسو تتطلب طحنًا ناعمًا جدًا، بينما قهوة الفيلتر تتطلب طحنًا أخف قليلاً.

اختيار طريقة التحضير: هناك العديد من الطرق المختلفة لتحضير القهوة، مثل التقطير البارد، الإسبريسو، التقطير بالتنقيط، وغيرها. كل طريقة لها طريقة معينة للتحضير ونكهة نهائية مختلفة.