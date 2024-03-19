لضيافة رمضان.. طريقة عمل قهوة بالحليب والكراميل

يرغب البعض في تحضير شيء جديد ومختلف للضيوف وفي نفس الوقت يكون سهل وسريع، لذلك نقدم لك طريقة عمل قهوة بالحليب مع صوص الكراميل اللذيذ، لمذاق شهي ومميز.





طريقة عمل قهوة بالحليب والكراميل

المقادير

- قهوة : 2 ملعقة كبيرة

- صوص الكراميل الجاهز : ملعقة كبيرة

- حليب : كوب



- سكر : حسب الرغبة



- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة / للتزيين)





طريقة التحضير

اخلطي القهوة مع الحليب والسكر جيداً.



أضيفي الكراميل وضعي الخليط على النار حتى يغلي مع التحريك.

صُبي القهوة في كوب التقديم وزينيها بالكريمة وقدميها فوراً.