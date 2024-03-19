الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

لضيافة رمضان.. طريقة عمل قهوة بالحليب والكراميل

قهوة بالكراميل
قهوة بالكراميل

يرغب البعض في تحضير شيء جديد ومختلف للضيوف وفي نفس الوقت يكون سهل وسريع، لذلك نقدم لك طريقة عمل قهوة بالحليب مع صوص الكراميل اللذيذ، لمذاق شهي ومميز.


 

طريقة عمل قهوة بالحليب والكراميل

المقادير

- قهوة : 2 ملعقة كبيرة

 

- صوص الكراميل الجاهز : ملعقة كبيرة

 

- حليب : كوب
 

- سكر : حسب الرغبة
 

- كريمة الخفق : كوب (مخفوقة / للتزيين)


 

طريقة التحضير

اخلطي القهوة مع الحليب والسكر جيداً.
 

أضيفي الكراميل وضعي الخليط على النار حتى يغلي مع التحريك.

 

صُبي القهوة في كوب التقديم وزينيها بالكريمة وقدميها فوراً.

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