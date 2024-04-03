المؤبد لمالك قهوة وسائق توك توك متهمين بالاتجار في الهيروين

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مالك قهوة وسائق توك توك، بالسجن المؤبد، وذلك لاتهامهما بالاتجار فى مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا فى منطقة بولاق الدكرور.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك، وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمى حسان، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وأمانة سر أيمن عبد اللطيف وهانى حمودة.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين "ح. م" 46 سنة، صاحب قهوة، و"س. س" 23 سنة يعمل سائق توك توك، تم ضبطهما وبحوزتهما كميات من مخدر "الهيروين" فى منطقة بولاق الدكرور، بقصد الاتجار بالمخالفة لأحكام القانون.

ضبط بحوزتهما مخدر الهيروين وسلاح أبيض



وكشفت شهادة إيهاب هاشم مقدم شرطة، أنه نفاذا للإذن الصادر من النيابة العامة، تمكن من ضبط المتهمان وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المواد المخدرة “ الهيروين” وسلاحين أبيضين وهاتفين محمولين ومبلغ مالى، وعزى قصدهما من احرازهما للمواد المخدرة المضبوطه الاتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهما الاثمه والمبلغ المالى من متحصلات اتجارهما والهاتفين للتواصل مع عملائهما المتعاطين.

حبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس في طوخ

وفى سياق منفصل أمرت جهات التحقيق بطوخ بحبس المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب، كما ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، المتهم بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس بدائرة مركز شرطة طوخ، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات إلي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بإصابة شخص بطلق ناري بالرأس، مما تسببت في إصابات خطيرة بالجمجمة.

وكشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفي دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم تطورت إلي مشاجرة قام علي أثرها المتهم باستخراج «طبنجة 9 ملى» من طيات ملابسه واطلاق عيار ناري استقر بجمجمة المجني عليه، وجري نقل المصاب إلي المستشفي في حالة خطيرة.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفي سالم والنقيب أحمد نصر والنقيب فهد ناصر معاوني رئيس المباحث تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في الواقعة «طبنجة 9 ملى» وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة علي النحو المشار اليه، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.