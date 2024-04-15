عضو تجارية الجيزة: انخفاض في الأسعار خلال 10 أيام

أكد أحمد جابر، عضو الغرفة التجارية بالجيزة، أن انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق ترتب عليه خفض أسعار الخبز السياحي غير المدعم وكذلك المكرونة وكل المشتقات المصنعة من الدقيق.

انخفاض في أسعار الزيوت

وأشار “جابر”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “8 الصبح”، تقديم الإعلامية أسماء يوسف عبر فضائية “dmc”، إلى أن هناك انخفاض في أسعار الزيوت بمشتقاتها والسمن بحوالي من 10% لـ15%.

وأضاف أن وزير المالية أشار أمس إلى أن حجم الإفراجات الجمركية بلغت حوالي 8 مليارات دولار منذ تحرير سعر الصرف الأخير، وكان أغلبها سلع غذائية، وتأثيرها على الأسواق سيكون تدريجيا.

وأوضح أن انخفاض أسعار الجملة وسيظهر تأثير ذلك على أسعار التجزئة بشكل سريع خلال الأيام المقبل، مشددًا على أنه من المتوقع ان نشهد انخفاضا في الأسعار خلال فترة قريبة للغاية من أسبوع إلى 10 أيام.

وتابع: “المصانع كانت متوقفة خلال فترة إجازة العيد.. فور عودتها وإنتاجها بأسعار الجملة سنلاحظ انخفاض أسعار المنتجات”، مشددًا على أن حدث انخفاض من 10% لـ15% في أسعار اللبن ومشتقاته، ومن المتوقع أن تشهد أسعاره انخفاضات أخرى خلال الفترة المقبلة، متوقعًا تراوح انخفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة من 25% إلى 30%.

ونوه بأن هناك متابعة يومية لمراقبة تطبيق الأسعار الجديدة في الأسواق، وكذلك للمبادرات التي تُنفذ، موضحا أن مجلس الوزراء سيطلق تطبيقا يضم متوسط أسعار المنتجات في الأسواق.