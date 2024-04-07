السيد بسيونى :شركات الزيوت تستجيب لمبادرة تخفيض الاسعار

قائمة أسعار كريستال الجديدة

شهدت أسعار زيوت الطعام انخفاضا خلال الأيام الماضية بدء من أول أبريل الجارى ،تطبيقا لمبادرة تخفيض الاسعار إلى أعلن عنها اتحاد الغرف التجارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات

قال السيد بسيونى مدير عام شركة أرما للصناعات الغذائية فى حديث خاص للوفد على هامش الإفطار السنوى للاتحاد العام للغرف التجارية ان شركات الزيوت من اول الشركات الغذائية التى استجابت للمبادرة بهدف تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، ليسجل سعر سمن كريستال وزن 55 جراما نحو 232.71 جنيه بخصم 2% على سعر القائمة المقدرة بـ 239.5 جنيه، على أن يكون سعر القطعة الواحدة 6.46 جنيه، وتباع للمستهلك 7.5 جنيه.

وفقا لقائمة أسعار أرما كريستال الجديدة التى حصلت الوفد علل نسخة منها

- سجل سعر سمن كريستال 350 جم نحو 450.76 جنيه، ليكون سعر القطعة الواحدة 37.56 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي بـ 40 جنيها.

وسجل سعر سمن كريستال وزن 1 كيلو نحو 587.96 جنيه بعد الخصم 2%، على أن يكون سعر القطعة الواحدة نحو 97.99 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي 105 جنيهات.

وبلغ سعر سمن كريستال 700 جرام نحو 888.82 جنيه، على أن تكون القطعة الواحدة بسعر 74.07 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي عند 80 جنيها.

وجاء سعر سمن كريستال وزن 2 كيلوجرامات نحو 764.36 جنيه، ويكون سعر القطعة الواحدة 191.09 جنيه، وتباع للمستهلك النهائي بـ 200 جنيه.