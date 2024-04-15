خبير سياسات دولية: نتنياهو الخطر الحقيقي في المنطقة

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير في السياسات الدولية، أنه كان متوقعًا أن ترد إسرائيل بضربة قوية للغاية على هجمات إيران، بناء على مبدأ ضربة بضربة.

هجمات إيران:

وكشف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، عن السيناريوهات المحتملة بين إسرائيل وإيران خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حدوث ووجود رد إسرائيلي على إيران كان سيفتح مجال التصعيد الأكبر والأهم في المنطقة.

وأوضح أن اشتباك إيران جاء بصورة مباشرة مع إسرائيل، معلقا: “الأمر جد خطير”، مشيرًا إلى أن أمريكا تفكر ليلا نهارا في دعم إسرائيل.

ونوه بأن الرئيس السيسي قدم مصر بصورة ثابتة ومستقرة في كل الأزمات التي تمر بها المنطقة وهو ما يؤدي إلى طلب الأوروبيين والأمريكيين التعاون والدعم مع مصر، حيث تملك مصر علاقة طيبة مع كل القوى الأمريكية، منوها بأن الخطر الحقيقي في المنطقة هو رئيس الوزراء نتنياهو.