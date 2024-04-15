عاجل
هولندا تلغي رحلاتها لتل أبيب اليوم
الإثنين 15 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

خبير سياسات دولية: نتنياهو الخطر الحقيقي في المنطقة

نتنياهو
نتنياهو

أكد الدكتور أشرف سنجر، خبير في السياسات الدولية، أنه كان متوقعًا أن ترد إسرائيل بضربة قوية للغاية على هجمات إيران، بناء على مبدأ ضربة بضربة.

 هجمات إيران:

انخفاض سعر Bitcoin بعد هجمات إيران على إسرائيل

متحدث الجيش الإسرائيلي: اعترضنا 99% من هجمات إيران

وكشف سنجر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية إكسترا نيوز، اليوم الإثنين، عن السيناريوهات المحتملة بين إسرائيل وإيران خلال الفترة المقبلة، موضحا أن حدوث ووجود رد إسرائيلي على إيران كان سيفتح مجال التصعيد الأكبر والأهم في المنطقة.

 

وأوضح أن اشتباك إيران جاء بصورة مباشرة مع إسرائيل، معلقا: “الأمر جد خطير”، مشيرًا إلى أن أمريكا تفكر ليلا نهارا في دعم إسرائيل.

 

ونوه بأن الرئيس السيسي قدم مصر بصورة ثابتة ومستقرة في كل الأزمات التي تمر بها المنطقة وهو ما يؤدي إلى طلب الأوروبيين والأمريكيين التعاون والدعم مع مصر، حيث تملك مصر علاقة طيبة مع كل القوى الأمريكية، منوها بأن الخطر الحقيقي في المنطقة هو رئيس الوزراء نتنياهو.

 

مواد متعلقة

"التضامن" تعلن التعامل مع 4 آلاف حالة من الأطفال وكبار بلا مأوى

مركز بروكسل الدولي للبحوث: هجوم إيران على إسرائيل "مسرحية متفق عليها"

باحث بالمركز المصري للفكر والدراسات: سيناريو الحرب المفتوحة الأخطر للتصعيد الإيراني

"قصور الثقافة": "سينما الشعب" كاملة العدد في أيام العيد

خبير تكنولوجيا المعلومات: 10 ملايين ساعة مشاهدة يوميا للمقاطع القصيرة

وزير الخارجية الإيراني: طهران ليس لديها نية لإطالة أمد عملياتها الدفاعية

"مرشدي البحر الأحمر": الإقبال على فنادقنا تخطى 80%

الخارجية الإيرانية تستدعي سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا
الجريدة الورقية