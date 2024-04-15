عبدالله عبدالسلام: هدفنا الحصول على اللقب الإفريقي للكرة الطائرة

أكد عبدالله عبدالسلام، قائد الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، أن الفوز على جرين تيم الكونغولي في أول مباريات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة يعد بداية موفقة، مشيرا إلى أن الفريق دخل المباراة بتركيز شديد للفوز بأقل مجهود.

‏‎وأوضح عبدالله أنه يتحدث مع اللاعبين باستمرار من أجل التركيز بقوة في المباريات وبذل أقصى مجهود لديهم وعدم التفريط في الفوز باللقب.

‏‎وأضاف أن الفريق يسعى بقوة من أجل الفوز بكل المباريات بصرف النظر عن المنافس، لأن الهدف الرئيسي هو التتويج بلقب البطولة.

الأهلي يلتقي الفتح المغربي في بطولة إفريقيا للكرة الطائرة

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الفتح المغربي، اليوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالبطولة الإفريقية للأندية التي تقام في ضيافة النادي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الخامسة مساء اليوم على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ويسعى الأهلي بقيادة الإسباني فيرناندو مونيوز المدير الفني لمواصلة الانتصارات في البطولة.

وكان فريق رجال طائرة الأهلي قد فاز على جرين تيم الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة الماضية.

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي بالمجموعة الأولى إلى جانب فرق: الإسمنت الإثيوبي والعدالة ‏الكيني وجرين تيم الكونغولي والفتح المغربي.‏

الدماطي يتابع سير عمل اللجنة

حرص محمد الدماطي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة على متابعة أعمال اللجان المعاونة في اليوم الثاني من انطلاق المنافسات.

وتلقى الدماطي تقارير مفصلة من لجان الإقامة والإعاشة والتنقلات والمباريات واللجنة الطبية؛ للاطمئنان على توافر كافة الخدمات للفرق المشاركة بالبطولة، وكذلك تلبية متطلبات مسئولي الاتحاد الإفريقي.

مواعيد مباريات اليوم الثاني لبطولة إفريقيا للكرة الطائرة

جسجارا الراوندي X السجون الكيني (10 صباحًا - صالة الشهداء).

روكينزو البوروندي X ميناء دوالا الكاميروني (12 ظهرًا - صالة الشهداء).

ولايتا ديشا الإثيوبي X واتلمسام الجزائري (1 ظهرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

جرين تيم الكونغولي X الأسمنت الإثيوبي (2 ظهرًا - صالة الشهداء).

الشرطة الرواندي X الحرس الجمهوري الكونغولي (3 عصرًا - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

الأهلي X الفتح المغربي (5 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

أمل البليدة الجزائري X اسبوار الكونغولي (6 مساءً - صالة الشهداء).

هيئة الموانئ الكيني X جامعة وولفز الزيمبابوي (8 مساءً - صالة الشهداء).

النصر الليبي X مولودية بو سالم التونسي (8 مساءً - صالة الأمير عبد الله الفيصل).

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