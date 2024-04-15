محافظ الفيوم : الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 155 مدرسة بقرى حياة كريمة

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أنه تم الانتهاء من إنشاء ورفع كفاءة عدد 155 مدرسة بقطاع الأبنية التعليمية، بنطاق مركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المشروع القومي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بإجمالي تكلفة 312 مليون جنيه، بواقع إنشاء ورفع كفاءة عدد 123 مدرسة بقرى إطسا، وعدد 32 مدرسة بقرى مركز يوسف الصديق، بهدف الارتقاء بمستوى القطاع التعليمي على أرض المحافظة، وتوفير الخدمات الملائمة للتلاميذ والتلميذات.

وأوضح محافظ الفيوم، أن المشروعات التى تم تنفيذها والانتهاء من أعمالها بالكامل بقطاع الأبنية التعليمية بقرى مركز إطسا تشمل: أعمال توسع بمدرسة قلهانة الاعدادية، وإحلال جزئي لمدرسة إهريت للتعليم الأساسي بقرية جردو، وإنشاء مدرسة عزبة عبد ربه بقرية قصر الباسل، وإحلال جزئي وتعلية لمدرسة الشهيد أحمد عبدالعزيز بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة ابو صير للتعليم الأساسي، وأعمال توسع بمدرسة الجراي للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة الشهيد عمرو محمد دهشان بقرية منية الحيط، وإنشاء مدرسة الغرق الرسمية لغات، وإنشاء مدرسة قلمشاة الجديدة، وإنشاء مدرسة الغرق الجديدة للتعليم الأساسي، وتوسع بمدرسة منية الحيط الابتدائية، وإحلال كلي لمدرسة سلام الابتدائية بقرية منية الحيط، وتوسع بمدرسة منية الحيط الابتدائية المشتركة، وتوسع بمدرسة عبدالعال موسى بقرية الحسينية التابعة للوحدة المحلية بأبو جندير، وتوسع بمدرسة الاصلاح الاعدادية بقرية الحجر، وتوسع بمدرسة سعداوي للتعليم الأساسي بقرية الحجر، وأعمال توسع بمدرسة محمد فهيم السيد الابتدائية بقرية الحجر، وتوسع بمدرسة دفنو الاعدادية المشتركة، وتوسع بمدرسة الغرق الاعدادية للبنات، وتوسع بمدرسة شاكر للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة الشهيد عبدالله ابو العينين الابتدائية بقرية الغرق، وأعمال توسع بمدرسة أبو بكر الصديق الإعدادية بقرية شدموه، وأعمال توسع بمدرسة اللواج صالح للتعليم الأساسي بمنشأة فيصل التابعة لقرية أبو جندير، وأعمال توسع بمدرسة النزلاوى الابتدائية للتعليم الأساسي بالقاسمية التابعة لمنية الحيط، وأعمال إحلال وتجديد مدرسة عنك للتعليم الأساسي بقرية الحجر، وإحلال جزئي لمدرسة المستقبل بعدد 9 فصول بقرية منية الحيط، وإنشاء مدرسة محيي الدين رأفت للتعليم الأساسي بقرية خلف التبعة لقرية أبو جندير.

وأضاف، أن مشروعات الأبنية التعليمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرى مركز إطسا شملت أيضاً، إنشاء مدرسة الوابور الجديدة للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة قلهانة الابتدائية، وأعمال الإحلال الجزئي بمدرسة الشهيد عمر فتحي أحمد بقرية قلهانة، وتوسع بمدرسة أبو جندير الابتدائية المشتركة، وتوسع بمدرسة السنوسي الاعدادية بقرية ابو جندير، وأعمال الإحلال الجزئي بمدرسة الغرق الاعدادية، وأعمال توسع بمدرسة الشهيد معوض شعبان عبدالرسول الابتدائية بقرية الغرق، وإحلال جزئي بمدرسة منشاة حلفا الابتدائية بقرية مطول، وتوسع بمدرسة العزالي للتعليم الأساسي بقرية الغرق، وتوسع بمدرسة عتامنة المزارعة بقرية جردو، وتوسع وتعلية بمدرسة الشهيد حسام سيد راشد قطب بقرية قصر الباسل، وتوسع بمدرسة جردو الإعدادية بنات، وأعمال توسع بمدرسة 6 اكتوبر الإعدادية بقرية تطون، وأعمال تعلية مدرسة السدح الابتدائية، وتوسع بمدرسة أبو جليل الاعدادية بقرية الحجر، وأعمال توسع بمدرسة موسى سيف النصر الابتدائية بقرية أبو جندير، وتوسع بمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية منية الحيط، وتوسع بمدرسة جردو الابتدائية، وأعمال توسع توسع بمدرسة سلومة مصطفى الاعدادية التابعة لقرية شدموه، وتوسع بمدرسة مصطفى كامل الثانوية بقرية تطون، والإحلال الجزئي بمدرسة الخمسين للتعليم الأساسي التابعة لقرية الغرق، والإحلال الجزئي بمدرسة أبو دفية الإعدادية التابعة لقرية أبوجندير، وإحلال جزئي بمدرسة مطول الابتدائية المشتركة، وإحلال جزئي بمدرسة الشهيد أحمد محسن الإبتدائية بمنشاة رحمي التابعة لقرية مطول.

وتابع محافظ الفيوم، أن مشروعات الأبنية التعليمية بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تضمنت كذلك صيانة عدد من المدارس بقرى مركز إطسا وهى: مدرسة مجمع الحجر الابتدائية، ومدرسة الحمودات الاعدادية بقرية الحجر، ومدرسة شعبان عطوة الاعدادية بقرية أبو صير، ومدرسة الزهور الابتدائية بقرية منية الحيط، ومدرسة منية الحيط الابتدائية للبنين، وصيانة مدرسة العوفي الابتدائية بقرية العوفي التابعة لأبو جندير، ومدرسة المحمودية الإعدادية التاابعة لقرية الحجر، ومدرسة بحر أبو المير الاعدادية التابعة لقرية مطول، ومدرسة اسحق علي هيكل الإعدادية بالغرق، ومدرسة موسي سيف النصر الثانوية بقرية أبو جندير، ومدرسة الغرق الابتدائية بقرية الغرق بحري، ومدرسة الحلفاية الابتدائية بقرية قلمشاه، ومدرسة محمد خالد فراج بقرية دانيال التابعة للغرق، ومدرسة المستقبل بأبوعويس بقرية الونايسة التابعة لأبو جندير، ومدرسة عزبة سلام الإعدادية بقرية قصر الباسل، ومدرسة قلمشاه الاعدادية بنين، ومدرسة مجمع قلمشاه الابتدائية، ومدرسة خليل الجندي الابتدائية بقرية دانيال التابعة للغرق، ومدرسة مكاوي الابتدائية بقرية تطون، ومدرسة هيلر للتعليم الأساسي التابعة لقرية قصر الباسل، ومدرسة يادم غالب بقرية قصر الباسل، ومدرسة دانيال الإعدادية التابعة للغرق، ومدرسة عبدالجليل جاب الله الابتدائية بمنشاة الأمير التابعة لقرية الحجر، ومدرسة منشأة عبدالمجيد الابتدائية التابعة لقرية الغرق، ومدرسة خليل الجندي للتعليم الأساسي بقرية دانيال بالوحدة المحلية بالغرق، ومدرسة المهندس محمود صبري البكباشي بمنشاة صبري التابعة لقرية أبو جندير، ومدرسة الحجر الإعدادية، ومدرسة الطاحون الابتدائية بقرية خلف التبعة لقرية أبو جندير، ومدرسة مطول الابتدائية، ومدرسة قصر الباسل الإعدادية، ومدرسة باتع الإعدادية بقرية خلف التابعة لأبو جندير، ومدرسة قلمشاه (أ)، ومدرسة الونايسه الإعدادية البعة لقرية أبو جندير، وصيانة مدرسة نوارة للتعليم الأساسي، التابعة لقرية منية الحيط، وصيانة مدرسة عزبة قلمشاه الابتدائية التابعة لقرية قلهانة، ومدرسة الشهيد أحمد محسن أحمد بمنشاة رحمي التابعة لقرية مطول، ومدرسة علي عوض للتعليم الأساسي بمنشاة عبدالمجيد بالغرق.

وشملت مشروعات صيانة المدارس بمبادرة "حياة كريمة" بقرى إطسا أيضاً، مدرسة أبو دفيه الابتدائية التابعة لأبو جندير، ومدرسة الشهيد حسام جمال الصناعبه بمنشأة عبدالمجيد بالغرق، ومدرسة الجراي للتعليم الأساسي بالغرق، ومدرسة الشهيد عبدالله أبو العينين بالغرق، ومدرسة الإصلاح الإعدادية بمنشاة الأمير بقرية الحجر، ومدرسة سعداوي للتعليم الأساسي بقرية عنك التابعة للحجر، ومدرسة شاكر للتعليم الأساسي بالغرق، ومدرسة الغرق الإعدادية للبنات، ومدرسة منشأة محمد فهمي الابتدائية بمنشاة الأمير التابعة لقرية الحجر، ومدرسة اللواج صالح الابتدائية بمنشاة فيصل بقرية أبو جندير، ومدرسة النزلاوي للتعليم الأساسي بالقاسمية التابعة لمنية الحيط، ومدرسة عتامنة المزارعة التابعة لقرية جردو، ومدرسة الشهيد معوض شعبان عبدالرسول الابتدائية بالغرق بحري، ومدرسة السنوسي الإعدادية بقرية الحسينية التابعة لقرية أبو جندير، ومدرسة قلهانة الابتدائية، ومدرسة المستقبل الابتدائية بمنية الحيط، ومدرسة أبوجندير الابتدائية، ومدرسة منشأة حلفا الابتدائية التابعة لقرية مطول، ومدرسة مدرسة العزالي للتعليم الأساسي بالغرق، ومدرسة أب بكر الصديق الإعدادية المشتركة بقرية شدموه، ومدرسة، جردو الإعدادية بنات، ومدرسة السدح الابتدائية بقرية المحمودية التابعة لقرية الحجر، ومدرسة الغرق الإعدادية بنين، ومدرسة الشهيد حسام سيد راشد قطب للتعليم الأساسي بقرية قصر الباسل، ومدرسة جردو الابتدائية، ومدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية بقرية منية الحيط.

مدارس يوسف الصديق

وكشف محافظ الفيوم، أن مشروعات المبادردرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاع الأبنية التعليمية بقرى مركز يوسف الصديق شملت، توسع بمدرسة القرية الثانية الابتدائية بقرية قارون، وإنشاء مدرسة عبد الكريم عبدالمجيد للتعليم الأساسي بمدينة يوسف الصديق، وتعلية مدرسة المرحوم حامد محمد خليفة الابتدائية بقرية الحامولي، وأعمال توسع بمدرسة سيف النصر قبلي الابتدائية بقرية قارون، وتوسع بمدرسة النصر الابتدائية بمنطقة الخرابة بمدينة يوسف الصديق، وتوسع بمدرسة القرية الثانية الإعدادية بقرية قارون، وتوسع بمدرسة الصعايدة بحرى الابتدائية التابعة لقرية كحك بحري، وأعمال توسع بمدرسة والي ميزار الابتدائية التابعة لقرية قارون، وتوسع بمدرسة الجواهرجي الابتدائية التابعة لقرية قارون، وإنشاء مدرسة كحك قبلي الرسمية لغات، وتوسع بمدرسة الريان للتعليم الأساسي، وإنشاء مدرسة زكى صالح الفنية بنات بقرية المشرك قبلي، وأعمال توسع وتعلية مدرسة العوني للتعليم الأساسي التابعة لقرية كحك، وأعمال توسع بمدرسة المقرانى الإعدادية المشتركة، وتوسع بمدرسة أباظة الابتدائية التابعة لقرية قارون، وتوسع بمدرسة الهشاتره الابتدائيه بقرية قصر الجبالي.

وأضاف المحافظ، أن مشروعات الأبنية التعليمية بمبادرة "حياة كريمة" بقرى مركز يوسف الصديق شملت أيضاً، تعلية مدرسة سالم الواحي الإبتدائية التابعة لقرية المشرك قبلي، وإنشاء مدرسة غيضان الثانوية، بقرية غيضان بحري، وإحلال جزئي بمدرسة الشواشنة الثانوية ، وأعمال توسع وتعلية مدرسة اللحامي الإبتدائية التابعة لقرية المشرك بحري، وتوسع مدرسة النصر بمنطقة الخرابة التابعة لقرية قارون، وأعمال صيانة مدارس الأمير حسن (2)، ومدرسة علي شكري للتعليم الأساسي بقرية بطن اهريت، ومدرسة مصر للطيران الإعدادية بالقرية نفسها، ومدرسة الرواشديه الإعدادية التابعة لقرية الشواشنة، ومدرسة الفلاح الشرقي للتعليم الأساسي بقرية قصر الجبالي، ومدرسة أبولطيعه للتعليم الأساسي التابعة لقرية الشواشنة، ومدرسة النزلة بالربع للتعليم الأساسي، ومدرسة المجاهد بالصبيحي التابعة لقرية المشرك، ومدرسة المهندس حمدي الهاين بشعلان التبعة لقرية الريان، ومدرسة عزبه الشيمي الابتدائيه بقرية قارون، ومدرسة ذو الفقار للتعليم الأساسي بقرية الحامولي، ومدرسة المقراني الإعدادية، ومدرسة الصعايده بحري التابعة لقرية كحك، ومدرسة والي ميزار بقرية قارون، ومدرسة الجواهرجي للتعليم الأساسي التابعة لقرية قارون، ومدرسة اللحامي التابعة لقرية المشرك بحري، ومدرسة القرية الثانية الإعدادية التابعة لقرية قارون.

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