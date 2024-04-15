جامعة قناة السويس من بين الأفضل عالمياً في الطب بالتصنيف العالمي QS....

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أنه تم إدراج جامعة قناة السويس ضمن 13 جامعة مصرية بتصنيف الQS العالمي،

جاء ذلك وفقاً لما أعلنته مؤسسة التصنيف البريطاني كيو إس QS عن نتائج تصنيف كيو إس العالمي للتخصصات الجامعية لعام 2024.

وتابع "مندور" أنه تم تصنيف جامعة قناة السويس كواحدة من أفضل جامعات العالم في مجال الطب، حيث تم مقارنة أداء أكثر من 16,400 برنامجا جامعيا على مستوى العالم و107 برنامجا مصريا. واحتلت جامعة قناة السويس الترتيب (651-700) بين الجامعات العالمية.

فيما أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن التصنيف شمل ترتيب أفضل 15,559 جامعة على مستوى العالم، كما ضم التصنيف خمس من التخصصات الأساسية (الفنون والعلوم الإنسانية، الهندسة والتكنولوجيا، علوم الحياة والطب، العلوم الطبيعية، والعلوم الاجتماعية والإدارة)، واشتمل التصنيف كذلك على أكثر من 90 تخصصًا فرعيًا.

وأضاف الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن تميز جامعة قناة السويس في القطاع الطبي يرجع إلى سياسات البحث العلمي الداعمة بها، فضلًا عن التعاون الدولي للباحثين مع دول العالم المختلفة، كما ساهمت جودة الأبحاث المشتركة في تسجيل عدد كبير من الاستشهادات، حيث زاد معدل الاستشهادات من 63.8 نقطة فى عام 2023 الى 74,7 نقطة فى تصنيف هذا العام.

ومن جانبها - أوضحت الدكتورة إلهام علي الخواص رئيس وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي أن QS يستخدم خمسة مقاييس رئيسية لتقييم تصنيفات التخصصات. وتستند إلى مؤشرات السمعة المجتمعية والوظيفية، من خلال استجابات أكثر من 240.000 مشارك في هذه الاستبيانات من أصحاب العمل والأكاديميين، و التقييم أيضا من خلال الاستشهادات لكل ورقة بحثية ومؤشر H index لتأثير البحث والإنتاجية. وأخيرا تقييم التعاون البحثي الدولي من خلال شبكة البحوث الدولية (IRN).