حكومة توجو تؤجل انتخابات 20 أبريل

بدأ المشرعون في توغو، مشاورات في جميع أنحاء الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، وتأتي هذه الخطوة بعد تمرير إصلاح دستوري مثير للجدل في أواخر مارس من قبل المشرعين الذين تم الطعن في شرعيتهم.

المشرعون التوغوليون

وسيقوم المشرعون التوغوليون بجولة لمدة ثلاثة أيام "للاستماع إلى المدنيين وإطلاعهم على الإصلاح الدستوري".

وتفيد التقارير بأن الحكام العرفيين ومجموعات مختارة هم الهدف الرئيسي للمشاورات.

ويمنح الدستور المقترح الذي أقر في 25 آذار/مارس البرلمان سلطة اختيار الرئيس ويلغي الانتخابات المباشرة.

بدلا من فترة 5 سنوات قابلة للتجديد ، يقيد مشروع القانون المقترح سلطة الرؤساء المستقبليين ويدخل حدا لولاية واحدة.

ويسلم الإصلاح سلطة أكبر لشخصية مماثلة لشخصية رئيس الوزراء، الذي يطلق عليه رسميا رئيس مجلس الوزراء.

سيكون هذا الشخص إما "زعيم الحزب الذي يضمن الأغلبية خلال الانتخابات التشريعية" ؛ أو زعيم ائتلاف الأحزاب الفائز.

لكن المعارضة تخشى أن يصبح الدور وسيلة لغناسينغبي لبسط قبضته على السلطة.

تهيمن على تاريخ توغو الحديث عشيرة غناسينغبي التي تحكم منذ عام 1967.

في وقت متأخر من يوم 25 مارس ، اعتمد المشرعون في توغو دستورا جديدا قدمه أعضاء الحزب الحاكم والذي ينقل الدولة الواقعة في غرب إفريقيا من نظام رئاسي إلى نظام برلماني.

ومع ذلك، كان من المقرر أن تنتهي ولاية بعض هؤلاء النواب في أواخر العام الماضي.

وتجادل المعارضة بأن الدستور يسمح فقط لهؤلاء المشرعين "بإدارة الشؤون العاجلة والجارية" وأن الإصلاح الدستوري يتطلب استفتاء.

لا يوجد تاريخ جديد

بعد التصويت في 25 مارس والاحتجاج الشعبي الذي أعقب ذلك، أمرت الرئاسة بإعادة الإصلاح الدستوري إلى البرلمان.

وفي بيان نشر يوم 3 أبريل، أعلن مكتب الرئيس فور غناسينغبي أن الرئيس التقى أعضاء مكتب الجمعية الوطنية.

وحثهم غناسينغبي على إيلاء اهتمام وثيق ل "الجهات الفاعلة المعنية" من أجل مراعاة جميع المساهمات التي يمكن إثراء الدستور.

ولذلك أعرب مكتب الجمعية الوطنية عن الحاجة إلى مزيد من المشاورات بشأن الإصلاح.

هذا، وفقا للبيان، دفع الحكومة إلى تأجيل الانتخابات التشريعية والإقليمية في 20 أبريل. لكن لم يتم الكشف عن الموعد الجديد للانتخابات.

وتم تسجيل نحو 4.2 مليون توغولي للتصويت.

شكلت التبادلات الحيوية بين الزعماء التقليديين، في لومي وأعضاء البرلمان، بداية جولة من المناقشات في جميع أنحاء توغو تهدف إلى شرح التغيير الدستوري في البلاد.

الدستور الجديد يثير جدلًا في توجو

في 25 مارس/آذار، تبنى أعضاء البرلمان دستورا جديدا بنظام برلماني بدلا من النظام شبه الرئاسي.

وأثارت هذه الخطوة غضبا شعبيا وأثارت الكثير من القلق في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا والتي يتم تناولها الآن من خلال المشاورات.

وتأتي المشاورات أيضا بعد أن أجلت السلطات الانتخابات التشريعية في البلاد، التي كان من المقرر إجراؤها في البداية في 20 أبريل/نيسان.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي قبل أن يكون مقررا أصلا في 12 نيسان/أبريل وتؤجل الآن حتى 20 نيسان/أبريل.

وتقول السلطات إن التصويت تأجل للسماح للنواب بإلقاء نظرة ثانية على الدستور الجديد.

توضح ميموناتو إبراهيما، نائبة رئيس الجمعية الوطنية:"كانت هذه فرصة لنا لشرح مزايا وعيوب كلا النظامين. أشرنا إلى ميزة النظام البرلماني لن تتركز السلطة بعد الآن في يد رئيس الجمهورية" .

ورحب بالاجتماع أوغبوي ماوتو فريديريك دزيدزولي دوتو، أحد الزعماء التقليديين. قال دوتو: "نأمل أن يكون هذا شيئا جيدا للغاية يمكننا تجربته، يجب على الجمعية الوطنية أن تبذل قصارى جهدها لضمان ألا تضر هذه المراجعة بمناخ السلام الذي نشهده منذ بعض الوقت في بلدنا" أضاف الزعيم التقليدي الذي يرأس أيضا مجلس الزعماء التقليديين في الخليج.