محافظات ومدن سعودية تبدأ العمل في المدارس بالتوقيت الصيفي اليوم

وزارة التعليم.. بحث الكثير من السعوديين خلال الساعات الأخيرة عن التوقيت الصيفي بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلن عدد من الإدارات التعليمية السعودية عن بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مدارسها.

مواعيد الدوام الصيفي في مدارس السعودية

ووفق لوسائل الإعلام السعودية نستعرض بعض المحافظات التي أعلنت بدء الدوام الصيفي بجميع مدارسها اليوم الاثنين الموافق 6 شوال 1445هـ/ 15 أبريل 2024م.

المدينة المنورة

وأعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، أن اليوم الدراسي لمدارس البنين يبدأ بالاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7:30 والحصة الأولى 7:45 صباحا.

فيما يبدأ اليوم الدراسي في مدارس البنات بالاصطفاف في تمام الساعة 7:15، والحصة الأولى 7:30 صباحا.

مكة المكرمة

فيما اعتمدت إدارة تعليم مكة المكرمة التوقيت الصيفي لليوم الدراسي، حيث يصطف طلاب المدارس الصباحية في تمام الساعة 6:45 صباحًا وتبدأ الحصة الأولى في الـ 7:00 صباحًا.

أما طلاب المدارس المسائية، فيكون موعدهم الساعة 12:45 ظهرا وتبدأ الحصة الأولى 1:00 ظهرا.

وتبدأ مدارس التعليم المستمر بنين في تمام الساعة 5:00 مساءًا، والبنات تبدأ الساعة 3:00 مساءًا.

أعلنت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، اعتماد مواعيد الدوام الصيفي لجميع المدارس التابعة للإدارة في القطاعات الحكومية والأهلية.

محافظة ينبع

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة ينبع اعتمادها لمواعيد الدوام الصيفي لجميع مدارسها التابعة للإدارة في القطاعات الحكومية والأهلية ابتداءً من اليوم، موضحة أن الاصطفاف الصباحي في مدارس البنات في تمام الساعة 7:00 صباحًا، وبداية الحصة الأولى 7:15 صباحًا، ويكون الاصطفاف الصباحي في مدارس البنين يبدأ في تمام الساعة 7:15 صباحًا وبداية الحصة الأولى 7:30 صباحًا.

منطقة جازان

واليوم بدأت مدارس جازان الدوام الصيفي لجميع المدارس بعد إعلان الإدارة العامة للتعليم في منطقة جازان، بدء الدوام الصيفي للقطاعات الحكومية والأهلية والمدارس العالمية، ويبدأ الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:45 صباحًا ، والحصة الأولى تكون في تمام الساعة الـ 7:00 صباحًا.

منطقة الباحة

كما اعتمدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الباحة، مواعيد التوقيت الزمني الصيفي لجميع المدارس التابعة لها بالقطاعات الحكومية والأهلية والمدارس العالمية، وتبدأ عند الساعة 7:00صباحًا، والحصة الأولى عند الـ 7:15 صباحًا.

انتهاء إجازة عيد الفطر 1445

وكانت إجازة عيد الفطر المبارك 1445 للطلاب بدأت يوم الخميس الموافق 18 رمضان 1445هـ/ 28 مارس 2024، واستمرت نحو 18 يوما، وانتهت أمس الأحد الموافق 5 شوال 1445هـ/ 14 أبريل 2024م، واستأنف الطلاب مدارسهم اليوم.