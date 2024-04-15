عاجل.. إسرائيل تُعيد فتح المدارس بعد الهجوم الإيراني

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إعادة فتح المدارس في معظم أنحاء البلاد، بعدما أغلقت لأسباب أمنية أول أمس السبت في مواجهة تهديدات إيران.



وقد نفذت إيران هجومًا غير مسبوق ليل السبت بمسيرات وصواريخ على إسرائيل التي قالت من جهتها إنها "أحبطت" العملية بمساعدة دول حليفة.

وبعد تقييم الوضع "تقرر استئناف الأنشطة التعليمية في كل أنحاء البلاد" اعتبارا من الإثنين، مع مراعاة بعض "القيود" في المنطقة الحدودية مع لبنان وفي البلدات القريبة من قطاع غزة، وفق ما قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري على منصة إكس.

كان الجيش الإسرائيلي أعلن السبت إغلاق المدارس والحد من الأنشطة لأسباب أمنية، بعد تهديدات إيران بالرد على هجوم استهدف بداية أبريل قنصليتها في دمشق ونُسب إلى الدولة العبرية.